Курс валют в Луганске на 10 апреля

Государственный банк информирует о том, что с 10 апреля 2021 года действуют следующие официальные курсы доллара США, евро и украинской гривны к рублю РФ:

1 доллар США

77,1657 рубля

1 ЕВРО

91,7809 рубля

10 украинских гривен

27,6654 рубля.

Вчера, 9 апреля, курс основных валют был следующий:

1 доллар США

77,1011 рублей

1 ЕВРО

91,6192 рубля

10 украинских гривен

27,5126 рублей. Экономика - Сегодня, 05:00 34