Курс валют в Луганске на 10 апреля
Государственный банк информирует о том, что с 10 апреля 2021 года действуют следующие официальные курсы доллара США, евро и украинской гривны к рублю РФ:
1 доллар США
77,1657 рубля
1 ЕВРО
91,7809 рубля
10 украинских гривен
27,6654 рубля.
Вчера, 9 апреля, курс основных валют был следующий:
1 доллар США
77,1011 рублей
1 ЕВРО
91,6192 рубля
10 украинских гривен
27,5126 рублей. Экономика - Сегодня, 05:00 34
1 доллар США
77,1657 рубля
1 ЕВРО
91,7809 рубля
10 украинских гривен
27,6654 рубля.
Вчера, 9 апреля, курс основных валют был следующий:
1 доллар США
77,1011 рублей
1 ЕВРО
91,6192 рубля
10 украинских гривен
27,5126 рублей. Экономика - Сегодня, 05:00 34
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