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В Луганске 14 апреля приостановят радиовещание: тотальное выключение всех радиостанций

robot Сегодня, 06:000Новости
В Луганске 14 апреля приостановят радиовещание: тотальное выключение всех радиостанций
Госпредприятие «Компания радиовещания, радиосвязи и телевидения» информирует о частичной приостановке вещания 14 апреля в Луганске в связи с проведением полугодовой профилактики. Об этом сообщили в Минсвязи.
«14 апреля с 9.00 до 15.00 будет приостановлено радиовещание в Луганске», — говорится в сообщении. Удобный город - Сегодня, 06:00 21

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