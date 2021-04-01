В Луганске 14 апреля приостановят радиовещание: тотальное выключение всех радиостанций
Госпредприятие «Компания радиовещания, радиосвязи и телевидения» информирует о частичной приостановке вещания 14 апреля в Луганске в связи с проведением полугодовой профилактики. Об этом сообщили в Минсвязи.
«14 апреля с 9.00 до 15.00 будет приостановлено радиовещание в Луганске», — говорится в сообщении. Удобный город - Сегодня, 06:00 21
«14 апреля с 9.00 до 15.00 будет приостановлено радиовещание в Луганске», — говорится в сообщении. Удобный город - Сегодня, 06:00 21
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