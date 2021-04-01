Кому теперь необходимо оформлять РВП (разрешение на временное проживание). И кто теперь в Луганске иностранец



В Луганске с 23 марта 2021 года изменили правила миграционного учета, в связи с чем граждане Украины (кроме Луганской области) и граждане ДНР, не имевшие регистрации места жительства в ЛНР до указанной даты, стали иностранными гражданами, в связи с чем они не могут зарегистрироваться по месту жительства или пребывания, как это было раньше. Теперь в Луганске им предлагают оформить разрешение для временного проживания (РВП).

Луганчанка — участница чата «Домой в Луганск. Пути решения» делятся списком документов для оформления РВП. Ее муж прописан на территории Украины — т. е. он теперь иностранец. И для того, чтобы он мог беспрепятственно пересекать линию разграничения в сторону Луганска, ему необходима справка о разрешении для временного проживания. А чтобы ее получить надо...

Для оформления РВП (разрешения для временного проживания) для мужа-"иностранца" нужно:

Получить корешок в миграционной службе (в нем отображается информация о принимающей стороне, дата убытия, уведомление о прибытии иностранного граждана), сделать ксерокопию.

Нотариально заверенный перевод украинского ID паспорта на русский язык.

Взять справку в ЗАГСе (называется заверить наш брак, т.к. я луганчанка, но расписывались мы в Днепропетровске).

Справку о судимостях или их отсутствии (ее можно получить у нотариуса за 1500 руб. или привезти такую справку с Украины, там она скорее всего дешевле).

Справка из наркологии.

Справка об отсутствии ВИЧ инфекции.

Мед. заключение об отсутствии инфекционных заболеваний.

Копии документов на дом или квартиру, где будет прописываться человек.

Ксерокопия паспорта владельца жилья и его заявление, о том, что он не против прописать у себя.

Копия моего паспорта, как жены иностранца.

Фото 3,5x4,5 4 шт.

Сделать дактилоскопию. Но ее делают только тем у кого есть прописка, но у нас есть уведомление о взятии на учет иностранца, сказали пробовать с этим корешком делать дактилоскопию.

Удобный город - Сегодня, 08:00 147 Жители Украины как и жители Донецка теперь для Луганска — иностранцы.В Луганске с 23 марта 2021 года изменили правила миграционного учета, в связи с чем граждане Украины (кроме Луганской области) и граждане ДНР, не имевшие регистрации места жительства в ЛНР до указанной даты, стали иностранными гражданами, в связи с чем они не могут зарегистрироваться по месту жительства или пребывания, как это было раньше. Теперь в Луганске им предлагают оформить разрешение для временного проживания (РВП).Луганчанка — участница чата «Домой в Луганск. Пути решения» делятся списком документов для оформления РВП. Ее муж прописан на территории Украины — т. е. он теперь иностранец. И для того, чтобы он мог беспрепятственно пересекать линию разграничения в сторону Луганска, ему необходима справка о разрешении для временного проживания. А чтобы ее получить надо...Для оформления РВП (разрешения для временного проживания) для мужа-"иностранца" нужно:Получить корешок в миграционной службе (в нем отображается информация о принимающей стороне, дата убытия, уведомление о прибытии иностранного граждана), сделать ксерокопию.Нотариально заверенный перевод украинского ID паспорта на русский язык.Взять справку в ЗАГСе (называется заверить наш брак, т.к. я луганчанка, но расписывались мы в Днепропетровске).Справку о судимостях или их отсутствии (ее можно получить у нотариуса за 1500 руб. или привезти такую справку с Украины, там она скорее всего дешевле).Справка из наркологии.Справка об отсутствии ВИЧ инфекции.Мед. заключение об отсутствии инфекционных заболеваний.Копии документов на дом или квартиру, где будет прописываться человек.Ксерокопия паспорта владельца жилья и его заявление, о том, что он не против прописать у себя.Копия моего паспорта, как жены иностранца.Фото 3,5x4,5 4 шт.Сделать дактилоскопию. Но ее делают только тем у кого есть прописка, но у нас есть уведомление о взятии на учет иностранца, сказали пробовать с этим корешком делать дактилоскопию.Удобный город - Сегодня, 08:00 147

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