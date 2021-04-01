Военного атташе США раскритиковали за шеврон украинской бригады

"Это совершенно неуместно, и я удивлен, что это терпят. "Форма" означает форму, и я никогда не слышал, чтобы военнослужащий позволял себе вольность с тем, что он с ней носит. В данном случае это определенно политическое заявление, демонстрирующее солидарность с украинской обороной против "российской угрозы", - заявил РИА Новости бывший офицер военной разведки США Филип Джиральди.

© Фото : Joint Forces OperationРешение военного атташе США Бриттани Стюарт прикрепить нашивку одной из украинских бригад во время посещения района военной операции в Донбассе было беспрецедентным и неуместным политическим заявлением, считает ряд бывших американских военнослужащих, передает РИА Новости.Ранее сообщалось, что глава делегации США, атташе по вопросам армии и обороны полковник Бриттани Стюарт посетила подразделения вооруженных сил Украины на линии соприкосновения в Донбассе, на ее форме был шеврон одной из бригад, на котором изображен череп и надпись "Украина либо смерть".в Ђв ЂВ свою очередь полковник армии США в отставке Даг Макгрегор, который при администрации экс-президента США Дональда Трампа был старшим советником в Пентагоне, заявил, что действия Стюарт фактически не имели прецедента в истории армии США. Обычно иностранные награды, знаки квалификации и связанные с ними материалы должны одобряться для ношения Пентагоном или министерством армии США.в ЂДелегация США во главе с военным атташе в Киеве в пятницу посетила район военной операции в Донбассе и ознакомилась с оперативной ситуацией.