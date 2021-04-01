Минобороны России опубликовало уникальные документы о первых космонавтах

«Из фондов Центрального архива военного ведомства представлены документы о космонавтах и руководителях отечественной космической программы, офицерах-фронтовиках, ставших наставниками и передавших им свой богатый боевой опыт и частицы мужества и героизма», — рассказали в Минобороны.

Фото: @mod_russia / TwitterМинистерство обороны России по случаю 60-летия первого полёта человека в космос опубликовало уникальные документы о первых космонавтах страны, передает RT.в ЂНа сайте Минобороны создан специальный мультимедийный раздел «Земные орбиты покорителей космоса», который посвящён легендам отечественной космонавтики.в ЂПомимо прочего, в разделе впервые обнародованы уникальные фотографии и документы, в том числе личные дела космонавтов Юрия Гагарина, Германа Титова, Алексея Леонова и других.в ЂВ частности, опубликованы документы о руководителе подготовки первых космонавтов Николае Каманине, пилоте дальнебомбардировочной авиации, лётчике-испытателе реактивной техники и инструкторе первых лётчиков-космонавтов Марке Галае, лётчике-фронтовике Георгии Береговом, участнике войны, разведчике Константине Феоктистове и других.