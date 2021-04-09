Донбасс. Оперативная лента военных событий 10.04.2021
Война на Украине. Оперативная информация с фронтов ДНР и ЛНР, военные сводки от Вооруженных сил Новороссии, новости АТО, фото- и видеоматериалы военных журналистов из горячих точек Донбасса, актуальные интервью с лидерами Новороссии.
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- Лента военных событий в Новороссии за 09.04.2021
09:00 Оперативная сводка за сутки с 9 на 10 апреля
Киевские силовики пять раз за сутки нарушили режим прекращения огня в зоне ответственности ЛНР. Об этом сообщило представительство Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Обстрелам подверглись районы Золотого-5, сел Калиновка, Логвиново и Калиново-Борщеватое.
Огонь велся из станковых противотанковых гранатометов СПГ-9, автоматических станковых гранатометов АГС-17, ручных противотанковых гранатометов РПГ-7 и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного.
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