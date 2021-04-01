На Украине ввели "максимальные санкции" против Януковича

Фото: ReutersВладимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях против бывшего главы государства Виктора Януковича, бывшего премьера Николая Азарова и других экс-чиновников. Соответствующий указ опубликован на сайте офиса президента Украины.в ЂСНБО принял решение об ограничительных мерах 19 марта. Тогда секретарь совета Алексей Данилов назвал санкции против Януковича "максимальными".в ЂВсего в список входят 27 человек, среди них украинские и российские политики и чиновники. В том числе — глава Крыма Сергей Аксенов, председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов, заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская, бывший министр образования Украины Дмитрий Табачник, экс-министр обороны Украины Дмитрий Саламатин, глава ЛНР Леонид Пасечник и другие.в ЂСанкции предполагают блокирование активов, ограничение торговых операций, остановку исполнения финансовых обязательств, ограничение транзита ресурсов, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, остановку выдачи разрешений на ввоз на Украину валютных ценностей, запрет на передачу технологий, лишение госнаград, аннулирование лицензий и разрешений на виды деятельности и пользование недрами, запрет участия в приватизации и аренде госимущества, лишение военных, а также специальных званий и другие меры.в ЂСанкции вводятся бессрочно. По словам Данилова, ограничения также ввели против бывших милиционеров, которые "предали присягу" и работают в России, в том числе в Крыму.в ЂРанее глава СБУ Иван Баканов отметил, что в 2014 году указанные в списке должностные лица "способствовали спецслужбам России в оккупации украинских территорий, координировали преступную деятельность силовых структур, препятствовали правам и свободам граждан". По его словам, некоторые из них "причастны к финансированию терроризма", другие — к подписанию Харьковских соглашений.