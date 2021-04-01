МиГ-31 сопроводил самолёт ВВС США над Тихим океаном

«10 апреля 2021 года российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Тихого океана была обнаружена приближающаяся к государственной границе России воздушная цель... в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Восточного военного округа», — приводит сообщение ТАСС.

Фото: © РИА Новости / Алексей НикольскийРоссийский истребитель МиГ-31 поднимался на перехват приближающегося к государственной границе стратегического самолёта-разведчика RC-135 ВВС США над нейтральными водами Тихого океана, сообщили в Национальном центре управления обороной России, передает RT.в Ђв ЂАмериканский самолёт был сопровождён над акваторией Тихого океана, нарушения границы допущено не было.в ЂПолёт российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.