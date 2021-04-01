Завтра ограничат движение через путепровод в Луганске
Автомобильное движение в районе путепровода на улице Объездная дорога Луганска 11 апреля будет частично перекрыто в связи с ремонтными работами. Об этом сообщила пресс-служба Администрации города Луганска.
«Автомобильное движение по улице Объездная дорога 11 апреля в течение дня будет частично перекрыто в связи с ремонтными работами в рамках реализации государственной целевой программы «Восстановление дорожной инфраструктуры ЛНР на 2020-2022 годы», — говорится в сообщении.
Путепровод на пересечении улиц Лутугинская и 2-я Строительная получил повреждения в результате террористического акта, произошедшего в ночь на 19 сентября 2019 года. Удобный город - Сегодня, 10:00 220
«Автомобильное движение по улице Объездная дорога 11 апреля в течение дня будет частично перекрыто в связи с ремонтными работами в рамках реализации государственной целевой программы «Восстановление дорожной инфраструктуры ЛНР на 2020-2022 годы», — говорится в сообщении.
Путепровод на пересечении улиц Лутугинская и 2-я Строительная получил повреждения в результате террористического акта, произошедшего в ночь на 19 сентября 2019 года. Удобный город - Сегодня, 10:00 220
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