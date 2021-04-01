Пушилин заявил о готовности Киева к масштабной войне
Украина готова к полномасштабным боевым действиям в Донбассе, уверен глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, передает РИА Новости.
В эфире канала РБК политик отметил, что сейчас наступил самый острый период на линии соприкосновения в Донбассе за последние годы.
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"Именно сейчас стянуто такое количество техники к линии соприкосновения с украинской стороны — и это не только наши данные, но и отчеты ОБСЕ об этом говорят. Также стянуто достаточно большое количество личного состава. Такого не было очень-очень давно", — пояснил он.
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Пушилин добавил, что, даже если киевские власти "бряцают оружием" перед переговорами, подобное поведение им обойдется очень дорого.
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"В нынешней ситуации, когда Украина практически нищая, тратить столько ресурсов на то, чтобы заработать какие-то очки в переговорном процессе, это было бы сверхглупо", — заявил он.
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Глава республики также обратил внимание на позицию Франции и Германии как стран — гарантов Минских соглашений. По его словам, они не используют свой ресурс, чтобы добиться от Украины снижения напряженности в регионе. В то же время представители НАТО и США постоянно поддерживают Киев, отметил Пушилин.
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