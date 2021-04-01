Пушилин заявил о готовности Киева к масштабной войне

"Именно сейчас стянуто такое количество техники к линии соприкосновения с украинской стороны — и это не только наши данные, но и отчеты ОБСЕ об этом говорят. Также стянуто достаточно большое количество личного состава. Такого не было очень-очень давно", — пояснил он.

"В нынешней ситуации, когда Украина практически нищая, тратить столько ресурсов на то, чтобы заработать какие-то очки в переговорном процессе, это было бы сверхглупо", — заявил он.

Фото: ReutersУкраина готова к полномасштабным боевым действиям в Донбассе, уверен глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, передает РИА Новости.В эфире канала РБК политик отметил, что сейчас наступил самый острый период на линии соприкосновения в Донбассе за последние годы.в Ђв ЂПушилин добавил, что, даже если киевские власти "бряцают оружием" перед переговорами, подобное поведение им обойдется очень дорого.в Ђв ЂГлава республики также обратил внимание на позицию Франции и Германии как стран — гарантов Минских соглашений. По его словам, они не используют свой ресурс, чтобы добиться от Украины снижения напряженности в регионе. В то же время представители НАТО и США постоянно поддерживают Киев, отметил Пушилин.