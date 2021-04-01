Экс-глава СБУ рассказал о миллиардной выплате России и Белоруссии

"Украина выплатила более миллиарда гривен за только три месяца и восемь дней этого года. Уплатила в бюджет Российской Федерации и Беларуси для финансирования вооруженных сил, вооруженных учений и этого бряцания оружием у нас на границе, которое теперь, как вы говорите, пугает каждого гражданина Украины", – заявил Наливайченко.

Фото: РИА НовостиУкраина за первые три месяца текущего года добровольно внесла в бюджет России и Белоруссии миллиард гривен. С таким заявлением в эфире телеканала "Украина 24" выступил бывший председатель СБУ, депутат Верховной рады Валентин Наливайченко, передает РИА Новости.Деньги, отметил парламентарий, пошли на оплату импорта электроэнергии.в Ђв ЂТакое положение дел, по мнению Наливайченко, нанесло серьезный удар энергетической системе Украины.в ЂВ феврале Украина была вынуждена обратиться к Белоруссии с просьбой об экстренных поставках электричества после аварий на двух электростанциях. В январе Минск уже поставлял Киеву электричество в срочном порядке. Тогда это было связано с ростом потребления на фоне аномальных холодов. В начале февраля Украина также возобновляла импорт электроэнергии из России.в ЂДепутат Верховной рады, председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, в свою очередь, заявил, что Россия разрушает энергетическую систему страны, путем продажи электричества по заниженным ценам.