В Луганском детском доме провели эвакуацию. ФОТО
Спасатели 9 апреля провели тренировочную эвакуацию и показали специальную технику воспитанникам Луганского детского дома. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.
В детском учреждении санаторного типа «Незабудка» живут и учатся 56 ребят в возрасте от 4 до 16 лет. По легенде, в музыкальном зале на первом этаже начался пожар, помещение было очень задымлено. Прозвучал условный сигнал тревоги, после которого прошла эвакуация. Дошкольную группу воспитатели вывели на улицу через балконную дверь спальни, расположенную на первом этаже. Младшую школьную группу эвакуировали через центральный вход здания, а среднюю и старшую возрастные группы — через запасной выход.
«С поставленной задачей справились с хорошим результатом, который свидетельствует о регулярных тренировках», — подчеркнули в спасательном ведомстве.
Далее спасатели рассказали и показали, чем укомплектован пожарный автомобиль и каковы его возможности. Ребятам показали теплоотражающий костюм, необходимый при работе в условиях очень высоких температур. А затем потушили «горящий объект».
Детям дали возможность примерить боевую одежду пожарных. Особое впечатление на детей произвела специальная световая башня высотой 5 метров, предназначенная для работ в темное время суток, площадь ее освещения достигает 10 тыс. кв. метров.
«В завершение встречи сотрудники МЧС раздали юным зрителям яркие и доступные для понимания листовки с правилами безопасности дома и на улице. Ребята получили огромный заряд положительных эмоций от встречи, поблагодарили спасателей за интересную и познавательную встречу и пообещали всегда соблюдать правила пожарной безопасности», — рассказали в пресс-службе.
Удобный город - Сегодня, 12:51 76
В детском учреждении санаторного типа «Незабудка» живут и учатся 56 ребят в возрасте от 4 до 16 лет. По легенде, в музыкальном зале на первом этаже начался пожар, помещение было очень задымлено. Прозвучал условный сигнал тревоги, после которого прошла эвакуация. Дошкольную группу воспитатели вывели на улицу через балконную дверь спальни, расположенную на первом этаже. Младшую школьную группу эвакуировали через центральный вход здания, а среднюю и старшую возрастные группы — через запасной выход.
«С поставленной задачей справились с хорошим результатом, который свидетельствует о регулярных тренировках», — подчеркнули в спасательном ведомстве.
Далее спасатели рассказали и показали, чем укомплектован пожарный автомобиль и каковы его возможности. Ребятам показали теплоотражающий костюм, необходимый при работе в условиях очень высоких температур. А затем потушили «горящий объект».
Детям дали возможность примерить боевую одежду пожарных. Особое впечатление на детей произвела специальная световая башня высотой 5 метров, предназначенная для работ в темное время суток, площадь ее освещения достигает 10 тыс. кв. метров.
«В завершение встречи сотрудники МЧС раздали юным зрителям яркие и доступные для понимания листовки с правилами безопасности дома и на улице. Ребята получили огромный заряд положительных эмоций от встречи, поблагодарили спасателей за интересную и познавательную встречу и пообещали всегда соблюдать правила пожарной безопасности», — рассказали в пресс-службе.
Удобный город - Сегодня, 12:51 76
Метки: {keywords}