Усиление ветра до 18 м/с ожидается в Республике 11 апреля
Усиление ветра до 18 м/с ожидается местами в Республике утром и днем 11 апреля. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.
"Утром, днем 11 апреля в Луганске, местами по территории Республики, ожидается усиление северо-восточного ветра до 15-18 м/с", - предупреждают синоптики.
При порывах ветра свыше 14 м/с Центром гидрометеорологии объявляется штормовое предупреждение.
10 апреля — Луганск
"Утром, днем 11 апреля в Луганске, местами по территории Республики, ожидается усиление северо-восточного ветра до 15-18 м/с", - предупреждают синоптики.
При порывах ветра свыше 14 м/с Центром гидрометеорологии объявляется штормовое предупреждение.
10 апреля — Луганск
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