Усиление ветра до 18 м/с ожидается в Республике 11 апреля

Усиление ветра до 18 м/с ожидается местами в Республике утром и днем 11 апреля. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

"Утром, днем 11 апреля в Луганске, местами по территории Республики, ожидается усиление северо-восточного ветра до 15-18 м/с", - предупреждают синоптики.

При порывах ветра свыше 14 м/с Центром гидрометеорологии объявляется штормовое предупреждение.

10 апреля — Луганск