Зеленский и путинские снайперы

Путинские снайперы настолько распоясались, что сокращают дистанцию до Зеленского до метров.Интересно, автор заголовка на самом деле такой дурачок или это просто скрытый стеб над "верховным главнокомандующим"?И да, относительно "Вьетнама".Также порадовало заявелние бывшего главы СНБО https://gordonua.com/news/war/rossiya-gotovitsya-k-agressii-eks-sekretar-snbo-danilyuk-ob-eskalacii-na-donbasse-1548049.html, что Россия готовится к агрессии против Украины.Но постойте, ведь как нас уверяют, Россия уже 7 лет ведет агрессию против Украины, а теперь получается, что только готовится к ней.в ЂБорис Рожин