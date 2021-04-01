За прошедшую неделю через КПВВ на Донбассе пересекло более 10,5 тысяч человек. А 10 человек не смогли

За прошедшую неделю через КПВВ на Донбассе линию разграничения пересекло 10524 человек. Количество направлявшихся на неподконтрольную территорию и количество прибывших на подконтрольную территорию было практически одинаковым. Об этом сообщает Госпогранслужба.«В общем военнослужащие Госпогранслужбы Украины оформили на неподконтрльную территорию 5294 лица, на контролируемую территорию — 5230 человек», — сообщили в пресс-службе ГПС.Через КПВВ «Станица Луганская» линию разграничения пересекли 10102 человека. В сторону Луганска направились 5094 человека, в сторону Станицы Луганской прошло 5008 человек.За неделю через пункт пропуска «Новотроицкое», который работал в понедельник и пятницу, последовали 200 человек и 38 авто в сторону Донецка, а обратно — 222 человека и 41 авто — в направлении контролируемой территории.Кроме того, на республиканских КПВВ не пропустили в сторону Донецка и Луганска 10 человек. Люди вернулись на контролируемую Украиной территорию. Новости Региона - Сегодня, 14:12 3