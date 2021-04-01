Серьезные штрафы и конфискация транспорта — как в Луганске будут наказывать за неправильно выброшенный мусор
В Луганске усилили ответственность за нарушения требований действующего законодательства в сфере обращения с отходами и благоустройства территории. Об этом рассказал начальник управления экологии Администрации города Луганска Игорь Рупин.
По словам начальника управления, увеличены штрафы, а в качестве дополнительного наказания статьи предусматривают конфискацию транспорта, на котором незаконно вывозится мусор.
Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при сборе, накоплении, использовании, обезвреживании, транспортировании, размещении и ином обращении с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или иными опасными веществами влечёт наложение административного штрафа:
на граждан в размере от трёх тысяч до шести тысяч рублей с конфискацией транспортных средств, являющихся орудием совершения административного правонарушения;
на должностных лиц — от шести тысяч до десяти тысяч рублей;
на физических лиц-предпринимателей — от 10 тысяч до 30 тысяч рублей с конфискацией транспортных средств, являющихся орудием совершения административного правонарушения, или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток с конфискацией транспортных средств, являющихся орудием совершения административного правонарушения;
на юридических лиц — от 50 тысяч до 150 тысяч рублей с конфискацией транспортных средств, являющихся орудием совершения административного правонарушения, или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток с конфискацией транспортных средств, являющихся орудием совершения административного правонарушения.
Невыполнение или ненадлежащее выполнение требований, установленных правилами благоустройства территорий населённых пунктов, влечёт предупреждение или наложение административного штрафа:
на граждан в размере от трёх тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией транспортных средств, являющихся орудием совершения административного правонарушения;
на должностных лиц — от пяти тысяч до десяти тысяч рублей с конфискацией транспортных средств, являющихся орудием совершения административного правонарушения;
на юридических лиц — от 10 тысяч до 40 тысяч российских рублей с конфискацией транспортных средств, являющихся орудием совершения административного правонарушения.
Повторное совершение вышеуказанных действий в течение года влечёт наложение административного штрафа:
на граждан в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей с конфискацией транспортных средств, являющихся орудием совершения административного правонарушения;
на должностных лиц — от 10 тысяч до 30 тысяч российских рублей с конфискацией транспортных средств, являющихся орудием совершения административного правонарушения;
на юридических лиц — от 30 тысяч до 60 тысяч российских рублей с конфискацией транспортных средств, являющихся орудием совершения административного правонарушения.
«Данные нововведения связаны с увеличением нарушений с использованием транспортных средств. Это предоставление услуг по вывозу мусора лицами, не являющимися исполнителями услуг по сбору и вывозу ТБО, и вывоз мусора в несанкционированные места», — уточнил Игорь Рупин.
Удобный город - Сегодня, 13:16 248
По словам начальника управления, увеличены штрафы, а в качестве дополнительного наказания статьи предусматривают конфискацию транспорта, на котором незаконно вывозится мусор.
Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при сборе, накоплении, использовании, обезвреживании, транспортировании, размещении и ином обращении с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или иными опасными веществами влечёт наложение административного штрафа:
на граждан в размере от трёх тысяч до шести тысяч рублей с конфискацией транспортных средств, являющихся орудием совершения административного правонарушения;
на должностных лиц — от шести тысяч до десяти тысяч рублей;
на физических лиц-предпринимателей — от 10 тысяч до 30 тысяч рублей с конфискацией транспортных средств, являющихся орудием совершения административного правонарушения, или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток с конфискацией транспортных средств, являющихся орудием совершения административного правонарушения;
на юридических лиц — от 50 тысяч до 150 тысяч рублей с конфискацией транспортных средств, являющихся орудием совершения административного правонарушения, или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток с конфискацией транспортных средств, являющихся орудием совершения административного правонарушения.
Невыполнение или ненадлежащее выполнение требований, установленных правилами благоустройства территорий населённых пунктов, влечёт предупреждение или наложение административного штрафа:
на граждан в размере от трёх тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией транспортных средств, являющихся орудием совершения административного правонарушения;
на должностных лиц — от пяти тысяч до десяти тысяч рублей с конфискацией транспортных средств, являющихся орудием совершения административного правонарушения;
на юридических лиц — от 10 тысяч до 40 тысяч российских рублей с конфискацией транспортных средств, являющихся орудием совершения административного правонарушения.
Повторное совершение вышеуказанных действий в течение года влечёт наложение административного штрафа:
на граждан в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей с конфискацией транспортных средств, являющихся орудием совершения административного правонарушения;
на должностных лиц — от 10 тысяч до 30 тысяч российских рублей с конфискацией транспортных средств, являющихся орудием совершения административного правонарушения;
на юридических лиц — от 30 тысяч до 60 тысяч российских рублей с конфискацией транспортных средств, являющихся орудием совершения административного правонарушения.
«Данные нововведения связаны с увеличением нарушений с использованием транспортных средств. Это предоставление услуг по вывозу мусора лицами, не являющимися исполнителями услуг по сбору и вывозу ТБО, и вывоз мусора в несанкционированные места», — уточнил Игорь Рупин.
Удобный город - Сегодня, 13:16 248
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