Серьезные штрафы и конфискация транспорта — как в Луганске будут наказывать за неправильно выброшенный мусор



По словам начальника управления, увеличены штрафы, а в качестве дополнительного наказания статьи предусматривают конфискацию транспорта, на котором незаконно вывозится мусор.

Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при сборе, накоплении, использовании, обезвреживании, транспортировании, размещении и ином обращении с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или иными опасными веществами влечёт наложение административного штрафа:

на граждан в размере от трёх тысяч до шести тысяч рублей с конфискацией транспортных средств, являющихся орудием совершения административного правонарушения;

на должностных лиц — от шести тысяч до десяти тысяч рублей;

на физических лиц-предпринимателей — от 10 тысяч до 30 тысяч рублей с конфискацией транспортных средств, являющихся орудием совершения административного правонарушения, или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток с конфискацией транспортных средств, являющихся орудием совершения административного правонарушения;

на юридических лиц — от 50 тысяч до 150 тысяч рублей с конфискацией транспортных средств, являющихся орудием совершения административного правонарушения, или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток с конфискацией транспортных средств, являющихся орудием совершения административного правонарушения.

Невыполнение или ненадлежащее выполнение требований, установленных правилами благоустройства территорий населённых пунктов, влечёт предупреждение или наложение административного штрафа:

на граждан в размере от трёх тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией транспортных средств, являющихся орудием совершения административного правонарушения;

на должностных лиц — от пяти тысяч до десяти тысяч рублей с конфискацией транспортных средств, являющихся орудием совершения административного правонарушения;

на юридических лиц — от 10 тысяч до 40 тысяч российских рублей с конфискацией транспортных средств, являющихся орудием совершения административного правонарушения.

Повторное совершение вышеуказанных действий в течение года влечёт наложение административного штрафа:

на граждан в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей с конфискацией транспортных средств, являющихся орудием совершения административного правонарушения;

на должностных лиц — от 10 тысяч до 30 тысяч российских рублей с конфискацией транспортных средств, являющихся орудием совершения административного правонарушения;

на юридических лиц — от 30 тысяч до 60 тысяч российских рублей с конфискацией транспортных средств, являющихся орудием совершения административного правонарушения.

«Данные нововведения связаны с увеличением нарушений с использованием транспортных средств. Это предоставление услуг по вывозу мусора лицами, не являющимися исполнителями услуг по сбору и вывозу ТБО, и вывоз мусора в несанкционированные места», — уточнил Игорь Рупин.

Удобный город - Сегодня, 13:16 248 В Луганске усилили ответственность за нарушения требований действующего законодательства в сфере обращения с отходами и благоустройства территории. Об этом рассказал начальник управления экологии Администрации города Луганска Игорь Рупин.По словам начальника управления, увеличены штрафы, а в качестве дополнительного наказания статьи предусматривают конфискацию транспорта, на котором незаконно вывозится мусор.Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при сборе, накоплении, использовании, обезвреживании, транспортировании, размещении и ином обращении с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или иными опасными веществами влечёт наложение административного штрафа:на граждан в размере от трёх тысяч до шести тысяч рублей с конфискацией транспортных средств, являющихся орудием совершения административного правонарушения;на должностных лиц — от шести тысяч до десяти тысяч рублей;на физических лиц-предпринимателей — от 10 тысяч до 30 тысяч рублей с конфискацией транспортных средств, являющихся орудием совершения административного правонарушения, или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток с конфискацией транспортных средств, являющихся орудием совершения административного правонарушения;на юридических лиц — от 50 тысяч до 150 тысяч рублей с конфискацией транспортных средств, являющихся орудием совершения административного правонарушения, или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток с конфискацией транспортных средств, являющихся орудием совершения административного правонарушения.Невыполнение или ненадлежащее выполнение требований, установленных правилами благоустройства территорий населённых пунктов, влечёт предупреждение или наложение административного штрафа:на граждан в размере от трёх тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией транспортных средств, являющихся орудием совершения административного правонарушения;на должностных лиц — от пяти тысяч до десяти тысяч рублей с конфискацией транспортных средств, являющихся орудием совершения административного правонарушения;на юридических лиц — от 10 тысяч до 40 тысяч российских рублей с конфискацией транспортных средств, являющихся орудием совершения административного правонарушения.Повторное совершение вышеуказанных действий в течение года влечёт наложение административного штрафа:на граждан в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей с конфискацией транспортных средств, являющихся орудием совершения административного правонарушения;на должностных лиц — от 10 тысяч до 30 тысяч российских рублей с конфискацией транспортных средств, являющихся орудием совершения административного правонарушения;на юридических лиц — от 30 тысяч до 60 тысяч российских рублей с конфискацией транспортных средств, являющихся орудием совершения административного правонарушения.«Данные нововведения связаны с увеличением нарушений с использованием транспортных средств. Это предоставление услуг по вывозу мусора лицами, не являющимися исполнителями услуг по сбору и вывозу ТБО, и вывоз мусора в несанкционированные места», — уточнил Игорь Рупин.Удобный город - Сегодня, 13:16 248

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