В Турции произошло крупное ДТП с российскими туристами

"Десятого апреля около 9.30 утра на трассе Конья – Аксарай произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, перевозившего в Каппадокию группу из 32 российских туристов, находившихся на отдыхе в Анталье по линии туроператора "Пегас туристик".

"Два сотрудника посольства России в Анкаре в экстренном порядке выехали на место происшествия для оказания консульской помощи пострадавшим и выяснения обстоятельств происшествия", — отметил он, добавив, что российские дипведомства в Анталье находятся в контакте с местными властями.

Фото: ReutersОдин российский турист погиб и 26 пострадали в результате в ДТП с автобусом в Турции, заявил представитель генконсульства РФ в Анталье в субботу, передает РИА Новости.в ЂПо предварительным данным, которые генконсульство получило в местных правоохранительных органах, водитель автобуса не справился с управлением на обледеневшей дороге.в Ђ"К сожалению, турецкие власти подтвердили смерть одной из российских туристок", - сказал собеседник агентства.в ЂПострадавших доставили в ближайшие больницы в населенных пунктах Конья и Сельчук, им оказывают экстренную медицинскую помощь.