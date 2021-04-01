В Луганске провели рейд по православным храмам. ФОТО
В Луганске инспекторы МЧС проверили соблюдение правил пожарной безопасности в храмах и соборах. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.
В преддверии больших церковных праздников инспекторский состав МЧС уделяет особое внимание противопожарному состоянию мест с массовым пребыванием людей и особенно культовым сооружениям. Делается это с целью повышения уровня безопасности прихожан и священнослужителей.
Инспекторы государственной пожарно-спасательной части №2 посетили храм Святого Александра Невского, Свято-Владимирский кафедральный и Свято-Николо-Преображенский соборы, которые находятся в Жовтневом районе Луганска. Во время богослужений в этих зданиях находятся сотни человек. По этой причине пристальное внимание уделялось наличию и состоянию первичных средств пожаротушения, путям эвакуации, соответствию электрооборудования требованиям безопасной эксплуатации.
В завершение проверки сотрудники госпожнадзора разъяснили священнослужителям и персоналу последовательность действий при пожаре и как правильно пользоваться первичными средствами пожаротушения. Всем вручили листовки соответствующей тематики и напомнили: невыполнение требований пожарной безопасности может повлечь за собой возникновение загораний, гибель и травмирование на них людей.
Стоит отметить, что подобные проверки проводятся во всех культовых сооружениях региона. Крупных нарушений на данный момент не выявлено.
Удобный город - Сегодня, 15:00 152
В преддверии больших церковных праздников инспекторский состав МЧС уделяет особое внимание противопожарному состоянию мест с массовым пребыванием людей и особенно культовым сооружениям. Делается это с целью повышения уровня безопасности прихожан и священнослужителей.
Инспекторы государственной пожарно-спасательной части №2 посетили храм Святого Александра Невского, Свято-Владимирский кафедральный и Свято-Николо-Преображенский соборы, которые находятся в Жовтневом районе Луганска. Во время богослужений в этих зданиях находятся сотни человек. По этой причине пристальное внимание уделялось наличию и состоянию первичных средств пожаротушения, путям эвакуации, соответствию электрооборудования требованиям безопасной эксплуатации.
В завершение проверки сотрудники госпожнадзора разъяснили священнослужителям и персоналу последовательность действий при пожаре и как правильно пользоваться первичными средствами пожаротушения. Всем вручили листовки соответствующей тематики и напомнили: невыполнение требований пожарной безопасности может повлечь за собой возникновение загораний, гибель и травмирование на них людей.
Стоит отметить, что подобные проверки проводятся во всех культовых сооружениях региона. Крупных нарушений на данный момент не выявлено.
Удобный город - Сегодня, 15:00 152
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