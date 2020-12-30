Генерал ВСУ назвал "критически важные" для России украинские города

"Они будут пытаться расшатать ситуацию внутри страны", — уверен военный.

Генерал ВСУ Сергей Кривонос перечислил "критически важные" для России города Украины. Об этом он рассказал "24 Каналу", передает РИА Новости.По его мнению, в случае конфликта между Москвой и Киевом Россию будут интересовать такие города, как Одесса, Николаев, Мариуполь, Мелитополь, Запорожье и Харьков.в Ђв ЂПо словам Кривоноса, эти города имеют значение для России, поскольку в них развита структура аэродромов для высадки самолетов и вертолетов.в ЂПо другому сценарию, который озвучил генерал, Россия "отвлечет силы Украины на Донбассе", чтобы затем "нанести удар" по оголенным участкам фронта — в Харьковской, Черниговской и Сумской областях.в Ђ"Вариантов много, мы не сможем одной ладонью накрыть ту великую страну, которую нам надо защищать. Надо быть готовыми к любым действиям и не паниковать", — подытожил он.