Генерал ВСУ назвал "критически важные" для России украинские города
Генерал ВСУ Сергей Кривонос перечислил "критически важные" для России города Украины. Об этом он рассказал "24 Каналу", передает РИА Новости.
По его мнению, в случае конфликта между Москвой и Киевом Россию будут интересовать такие города, как Одесса, Николаев, Мариуполь, Мелитополь, Запорожье и Харьков.
в Ђ
"Они будут пытаться расшатать ситуацию внутри страны", — уверен военный.
в Ђ
По словам Кривоноса, эти города имеют значение для России, поскольку в них развита структура аэродромов для высадки самолетов и вертолетов.
в Ђ
По другому сценарию, который озвучил генерал, Россия "отвлечет силы Украины на Донбассе", чтобы затем "нанести удар" по оголенным участкам фронта — в Харьковской, Черниговской и Сумской областях.
в Ђ
"Вариантов много, мы не сможем одной ладонью накрыть ту великую страну, которую нам надо защищать. Надо быть готовыми к любым действиям и не паниковать", — подытожил он.
Метки: {keywords}