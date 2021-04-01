Комбат ВСУ организовал поборы с бойцов, угрожая отправить на передовую – Народная милиция

Командир батальона бригады ВСУ в зоне проведения так называемой операции объединенных сил ("ООС") организовал поборы с военнослужащих, угрожая отправить несогласных оборудовать позиции на передовой. Об этом на брифинге сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"Нам поступила информация о том, что боевики 9-го батальона 59-й бригады подверглись поборам со стороны комбата (полковника Артема) Котенко, требующего каждому отделению сдать по восемь тысяч гривен якобы на подарок комбригу. В противном случае отделение, не сдавшее необходимую сумму, будет отправлено на оборудование новых позиций на переднем крае обороны", - сообщил офицер Народной милиции.

Он добавил, что от родственника одного из военнослужащих стало известно о введении комбатом так называемого прайс-листа для подчиненных.

"Так, например, во внеочередной отпуск можно уйти за десять тысяч гривен, а четыре дня увольнительных обойдутся рядовому боевику ВСУ в полторы тысячи, офицеру – в пять тысяч", - уточнил Филипоненко.

Представитель оборонного ведомства Республики отметил, что низкий уровень морально-психологического состояния военнослужащих вооруженных формирований Украины, проходящих службу в зоне проведения "ООС", "во многом обусловлен тем, что командование не интересуют бытовые аспекты жизни личного состава".

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

10 апреля — Луганск