Контрабандисты из бригады ВСУ убили инспектора нацполиции в зоне "ООС" – Народная милиция

Контрабандисты из 14-й бригады ВСУ при попытке вывезти из зоны так называемой операции объединенных сил ("ООС") оружие и боеприпасы убили инспектора нацполиции. Об этом на брифинге сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"6 апреля инспектор батальона особого назначения "Миротворец" главного управления Национальной полиции Миронов найден мертвым на окраине города Сватово. По данным наших источников, хладнокровное убийство инспектора совершили контрабандисты из 14-й бригады, которые по налаженным каналам пытались вывезти из зоны "ООС" три (автомата Калашникова) АК-74 и более пяти тысяч патронов к ним", - сказал он.

Филипоненко добавил, что "поставки оружия, списанного как уничтоженного в ходе боевых действий, являются одним из основных источников дохода для командного состава ВСУ".

Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий сообщал, что сотрудники СБУ за неделю выявили в зоне проведения так называемой операции объединенных сил четыре тайника с оружием и боеприпасами ВСУ, предназначавшимися для продажи.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

10 апреля — Луганск