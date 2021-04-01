Около 100 спортсменов приняли участие в турнире и первенстве ЛНР по скалолазанию (ФОТО)

Фото: Марина Сулименко / ЛИЦОколо 100 спортсменов приняли участие в турнире и первенстве ЛНР по скалолазанию, состоявшимся в Луганске на базе физкультурно-спортивного общества (ФСО) "Динамо" МВД ЛНР. Об этом с места события передает корреспондент ЛИЦ.Организатором состязаний выступило Министерство культуры, спорта и молодежи ЛНР, ФСО "Динамо" и Федерация альпинизма и скалолазания Республики.Председатель федерации Валерий Коноваленко рассказал, что это первый общереспубликанский турнир и первенство по скалолазанию в закрытом помещении после годового перерыва, связанного с ограничениями из-за эпидемии коронавируса."Возрастные группы у нас от 8 лет и заканчивая группой 16+, в которой принимали участие и взрослые спортсмены 30-35 лет. К сожалению, ограничения, связанные с пандемией, на нас сказались, но это не критично, потенциал есть", - рассказал онКоноваленко сообщил, что после прохождения государственной аккредитации альпинизм начал становиться все более популярным видом спорта, особенно среди молодежи."Развивается спортивная скалолазная база в ЛНР. Очень сильно помогает ФСО "Динамо". Ровеньки, Первомайск, Алчевск, Красный Луч, Рубежное – это традиционно центры (помимо Луганска) развития данного вида спорта", - отметил он.Главный судья соревнований, член президиума Федерации альпинизма и скалолазания ЛНР Валерий Корнеев сообщил, что в прошедшем сегодня турнире и первенстве приняли участие около 100 спортсменов. Всего было разыграно восемь комплектов медалей. Победители получили грамоты от спортивной федерации.Он отметил, что из-за сохраняющейся сложной эпидемической обстановки в состязаниях принимали участие лишь спортсмены из Луганска и пригорода столицы Республики."Этот год (с весны 2020 года), когда никаких соревнований не проходило, наложил свой отпечаток и на подготовку, и на организацию, и на количество участников. Даже сейчас те команды, которые заявились из регионов, они не смогли выехать по причине эпидограничений. Поэтому сейчас у нас несколько усеченный состав участников", - рассказал главный судья.Один из участников турнира 15-летний луганчанин Данил Беловолов рассказал, что уже не первый год занимается скалолазанием и ранее принимал участие в соревнованиях, в том числе в Ростовской области."Интересен спорт техникой и вообще общей физической подготовкой, мне нравится", - сказал он.10 апреля — Луганск