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В МИД России призвали США обуздать украинскую политику нагнетания

root Сегодня, 17:1522Новости
В МИД России призвали США обуздать украинскую политику нагнетания
Фото: © klug-photo / Gettyimages.ru
Россия ожидает от Соединённых Штатов эффективных действий по обузданию политики нагнетания напряжённости, которую проводит Киев, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков, передает RT.
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«Разумеется, ждём эффективных действий со стороны США по обузданию политики нагнетания напряжённости, которую проводят власти в Киеве», — цитирует РИА Новости Рябкова.

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Также Рябков призвал Вашингтон «более ответственно подходить» к вопросу Украины и «не заниматься нагнетанием напряжённости».
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Как отмечала представитель МИД России Мария Захарова, сложная обстановка в Донбассе складывается в том числе по причине воинственного настроя Киева, который живёт иллюзией силового решения конфликта.
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Она напомнила, что в СМИ Украины нагнетается «истерия о мифической российской угрозе».

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