В МИД России призвали США обуздать украинскую политику нагнетания

«Разумеется, ждём эффективных действий со стороны США по обузданию политики нагнетания напряжённости, которую проводят власти в Киеве», — цитирует РИА Новости Рябкова.

Фото: © klug-photo / Gettyimages.ruРоссия ожидает от Соединённых Штатов эффективных действий по обузданию политики нагнетания напряжённости, которую проводит Киев, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков, передает RT.в Ђв ЂТакже Рябков призвал Вашингтон «более ответственно подходить» к вопросу Украины и «не заниматься нагнетанием напряжённости».в ЂКак отмечала представитель МИД России Мария Захарова, сложная обстановка в Донбассе складывается в том числе по причине воинственного настроя Киева, который живёт иллюзией силового решения конфликта.в ЂОна напомнила, что в СМИ Украины нагнетается «истерия о мифической российской угрозе».