Более двух тысяч человек из ЛНР и РФ стали участниками X конкурса "Вдохновение" ЛГАКИ (ФОТО)

Более двух тысяч конкурсантов из ЛНР и РФ приняли участие в X открытом арт-фестивале-конкурсе "Вдохновение", организованном Луганской государственной академией культуры и искусств (ЛГАКИ) имени Михаила Матусовского. Об этом сообщили в вузе."В этом году арт-фестиваль-конкурс "Вдохновение", который проводит отделение культуры колледжа академии имени Матусовского, состоялся уже в десятый раз и собрал, несмотря на то, что проходил в дистанционном режиме, более 2000 участников из всех городов и районов ЛНР, а также из российских Краснодара, Курска и Брянской области. Сегодня состоялась церемония их награждения", - говорится в сообщении.Лучших выбирали, традиционно, в трех направлениях: кино-, телеискусство, музыкальное искусство и хореографическое искусство.В направлении кино-, телеискусство гран-при удостоена работа "Сохраним легкие Луганщины" Анастасии Мальцевой и Сергея Припутнева из луганской детской медиастудии "Серебряный марс".В направлении "Музыкальное искусство" гран-при в номинации "Народная музыка" разделили Варвара Шаповалова из Успенской гимназии № 2 Лутугинского района и образцовый художественный коллектив ансамбль народной песни "Соловушка" луганского Дворца творчества детей и молодежи "Радость". В номинации "Народное инструментальное искусство" жюри присудило гран-при Артему Бондаренко из Краснодонской детской школы искусств имени Корягина. В номинации "Эстрадная музыка" обладатель гран-при – Анастасия Боровенская из Алчевской детской музыкальной школы № 2. В номинации "Вокальное искусство. Ансамбли" победил образцовый вокальный ансамбль "Премьера" из Алчевской детской музыкальной школы № 1 имени Алчевского. В номинации "Инструментальное искусство. Соло" гран-при досталось ученику Антрацитовской детской музыкальной школы Дмитрию Мурашову.В направлении "Хореографическое искусство" определены 18 первых мест по 8 номинациям в 5 хореографических формах.Победители фестиваля-конкурса награждены дипломами участника, призами и памятными подарками в каждой возрастной категории и номинации по направлениям и видам искусств.В финале конкурса лучшие педагоги колледжа ЛГАКИ провели мастер-классы по всем видам искусств для тех участников и их руководителей, кто смог приехать в Луганск.Фестиваль-конкурс, который предполагает очную и дистанционную формы участия, основан по инициативе колледжа ЛГАКИ с целью популяризации народного творчества, вокального, инструментального, хореографического искусства, а также для расширения творческих связей и поиска талантливой молодежи. Для участия в фестивале-конкурсе приглашаются учащиеся детских школ искусств, школ эстетического воспитания, общеобразовательных школ, учреждений внешкольного дополнительного образования, участники коллективов художественной самодеятельности дворцов и домов культуры: солисты-танцоры и хореографические ансамбли, солисты-вокалисты, солисты-инструменталисты, вокальные, инструментальные ансамбли и вокально-инструментальные ансамбли.10 апреля — Луганск