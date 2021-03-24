Источник подтвердил существование американских биолабораторий на Украине

"Такие лаборатории действительно существуют и у нас тоже вызывают озабоченность. И не только на Украине, но и в Грузии", - сказал собеседник агентства.

Информированный источник РИА Новости в Москве подтвердил наличие на Украине военных биологических лабораторий, которые, по его словам, вызывают у российской стороны озабоченность.Ранее китайский МИД заявил, что США развернули на Украине 16 военных биологических лабораторий для "непрозрачных и опасных" исследований, и призвал США внести ясность. МИД Украины ответил, что сообщения о существовании таких лабораторий не соответствуют действительности.В мае прошлого года издание "Украинские новости" со ссылкой на минздрав страны сообщило, что США построили на Украине восемь лабораторий, в которых хранятся особо опасные инфекции якобы для предотвращения создания биологического оружия. Сообщалось, что Агентство уменьшения угрозы при Пентагоне предоставило техническую помощь построенным или модернизированным при его участии лабораториям на Украине. Отмечалось, что работы проводились с 2005 по 2014 год, за это время построили и усовершенствовали восемь объектов во Львовской, Закарпатской, Тернопольской, Винницкой, Херсонской, Днепропетровской и Харьковской областях.В 2019 году секретарь Совета безопасности России Николай Патрушевсообщил, что по всему миру США ввели в эксплуатацию более 200 биологических лабораторий, в том числе в сопредельных с Россиейстранах — Грузии, на Украине и других.Источник