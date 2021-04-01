Генерал ВСУ рассказал, как НАТО поможет Украине в войне с Россией

"Но это может быть материальная помощь, предоставление разведывательной информации, поскольку у нас ограниченные возможности, определенные действия по контролю воздушного пространства. Военное присутствие кораблей в Черном море, мощная поддержка в информационном пространстве, взаимодействие спецслужб", — сказал Забродский.

"Даже в случае нападения на одну из стран НАТО не сразу последует реакция всех его членов в плане применения вооруженных сил", — объяснил он.

Фото: globallookpress.com / © Markiian LyseikoГенерал-лейтенант ВСУ Михаил Забродский рассказал, какую помощь может оказать Североатлантический альянс Украине в случае войны с Россией, передает РИА Новости.По словам военного, западные союзники Киева могут предоставить помощь в разных форматах. Он отметил, что очень хотел бы, чтобы дивизии альянса появились в стране.в Ђв ЂГенерал при этом уточнил, что Украина все же должна рассчитывать на себя. По его мнению, единственная силовая организация, которая будет воевать за страну — это ВСУ.в Ђв ЂВ Киеве неоднократно заявляли, что вступление в НАТО — это приоритетная задача для Украины. В Североатлантическом альянсе подчеркнули, что ожидают от страны внутренних реформ и развития собственной обороны по стандартам военного блока. В правительстве Германии, в свою очередь, сообщили, что вопрос о принятии Украины в НАТО пока не стоит на повестке дня.Ранее бывший генеральный секретарь Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен отметил, что для вступления в блок Киеву потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени.