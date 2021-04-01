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У жителя Стаханова обнаружили гранаты и патроны

bot Сегодня, 19:3019Новости
У жителя Стаханова обнаружили гранаты и патроны
Дома у жителя Стаханова обнаружили и изъяли боеприпасы. Об этом сообщили в Центре общественных связей МВД.
Дома у мужчины 1991 года рождения нашли:
три гранаты;
три запала;
82 разнокалиберных патрона.

Изъятое отправили в экспертно-криминалистический центр. Проводится проверка.
Происшествия - Сегодня, 18:46 109

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