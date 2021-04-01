Синоптики прогнозируют днем 11 апреля в ЛНР до 13 градусов тепла

Температура воздуха в Республике 11 апреля будет колебаться от нуля градусов ночью до 13 градусов выше нуля днем. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21:00 10 апреля до 21:00 11 апреля на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без существенных осадков, ночью и утром местами слабый туман; ветер северо-восточный 9-14 м/с, утром и днем местами порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью от нуля до 5 градусов тепла, днем плюс 8-13 градусов", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 2-4 градуса выше нуля, днем – плюс 11-13 градусов.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 1-3 градуса ночью и 10-13 градусов тепла днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 1 до 3 градусов тепла ночью и от 11 до 13 градусов выше нуля днем.

По предварительному прогнозу, 12-13 апреля ожидается переменная облачность, без существенных осадков; температура воздуха ночью 3-8, днем 13-18 градусов тепла.

10 апреля — Луганск