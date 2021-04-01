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Два луганчанина слили топливо из тепловоза

verter Сегодня, 21:000Новости
Два луганчанина слили топливо из тепловоза
Полицейские задержали двух мужчин за кражу топлива из тепловоза. Об этом говорится в оперативной сводке по криминогенной обстановке за минувшие сутки, обнародованной 10 апреля в Центре общественных связей МВД.
Мужчин 1987 и 1986 годов рождения правоохранители задержали на станции «Должанская». Злоумышленники украли дизельное топливо из маневренного тепловоза, принадлежащего предприятию «Востокуголь». Получены признательные показания, изъяты вещественные доказательства. Ведется следствие.
Происшествия - Сегодня, 21:00 9

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