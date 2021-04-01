Минск ответил на предложение Кравчука перенести переговоры по Донбассу

"Что касается заявления господина Кравчука — президент (Белоруссии Александр Лукашенко. — Прим. ред.) много раз говорил, что мы не навязывались в какие-то посредники", — подчеркнул Макей, указав на "вакханалию" вокруг слов украинского переговорщика.

Фото: ReutersУкраинская идея о переносе площадки для переговоров по Донбассу из Белоруссии в Швецию говорит о нежелании Киева соблюдать минские договоренности, заявил глава белорусского МИД Владимир Макей в интервью телеканалу "Беларусь 1", передает РИА Новости.в ЂРанее глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе и первый президент страны Леонид Кравчук допустил, что из-за протестов в Минске переговоры могут пройти в Швеции. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала возможность переноса заседаний ТКГ в другую страну "гипотетической глупостью".в Ђ