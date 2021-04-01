Как будут выплачивать пенсии, если в Украине введут локдаун из-за COVID-19



Об этом сообщила в эфире телеканала «Украина 24» замглавы правления Пенсионного фонда Ирина Ковпашко.



«Порядок выплаты пенсий в Украине определен законом. И таких способов два: с доставкой домой через «Укрпочту» и через счета в банках. Мы уже проживаем в условиях карантинных ограничений более года, и выплаты осуществляются в установленные сроки и доставляются всем пенсионерам, которые имеют право на них. Каких-либо чрезвычайных происшествий, которые помешают нам финансировать выплаты пенсий, мы не видим», — сказала она.



На вопрос о дефиците Пенсионного фонда и его влиянии на выплату пенсий, Ковпашко ответила:



«Когда мы говорим о дефиците Пенсионного фонда, нужно понимать, что это. Это определено в законе — меньшее поступление солидарной системы за счет единого соцвзноса, чем те суммы, которые направляются на выплату из солидарной системы за счет единого соцвзноса. Суммы средств, привлеченные из Единого казначейского счета в виде заимствований на возвратной основе, никак не влияют на обеспечение финансирования. Все расходы на выплату пенсий направляются в границах финансовых назначений, определенных бюджетом Пенсионного фонда на 2021 год». Новости Украины - Сегодня, 21:47 133 Пенсионный фонд Украины в случае введения локдауна в стране готов обеспечивать выплату пенсий в установленные сроки.Об этом сообщила в эфире телеканала «Украина 24» замглавы правления Пенсионного фонда Ирина Ковпашко.«Порядок выплаты пенсий в Украине определен законом. И таких способов два: с доставкой домой через «Укрпочту» и через счета в банках. Мы уже проживаем в условиях карантинных ограничений более года, и выплаты осуществляются в установленные сроки и доставляются всем пенсионерам, которые имеют право на них. Каких-либо чрезвычайных происшествий, которые помешают нам финансировать выплаты пенсий, мы не видим», — сказала она.На вопрос о дефиците Пенсионного фонда и его влиянии на выплату пенсий, Ковпашко ответила:«Когда мы говорим о дефиците Пенсионного фонда, нужно понимать, что это. Это определено в законе — меньшее поступление солидарной системы за счет единого соцвзноса, чем те суммы, которые направляются на выплату из солидарной системы за счет единого соцвзноса. Суммы средств, привлеченные из Единого казначейского счета в виде заимствований на возвратной основе, никак не влияют на обеспечение финансирования. Все расходы на выплату пенсий направляются в границах финансовых назначений, определенных бюджетом Пенсионного фонда на 2021 год». Новости Украины - Сегодня, 21:47 133

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