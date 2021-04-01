В Луганске сделали важное заявление: сделан реальный шаг на пути обеспечения режима прекращения огня
Полномочный представитель Луганска на Минских переговорах Владислава Дейнего сделал заявление:
«Украина через восемь месяцев после подписания «Мер по усилению режима прекращения огня» наконец-то публично зафиксировала обязательства по их выполнению.
7 апреля 2021 года Украиной сделан первый реальный шаг на пути эффективного обеспечения режима прекращения огня — на сайте Министерства обороны был опубликован текст заявления, полностью соответствующий договоренностям, подписанным в Контактной группе 22 июля 2020 года.
Это заявление закрепило два обязательства, имеющих критическое значение для устранения и предотвращения нарушений:
• в случае выявления нарушений стороны конфликта — Украина и ЛНР/ДНР, взаимодействуя напрямую через свои представительства в Совместном центре контроля и координации прекращения огня и стабилизации линии соприкосновения сторон (СЦКК), задействуют координационный механизм для их верификации и прекращения, предотвращения эскалации;
• ответный огонь для прекращения выявленных нарушений допускается только если координационный механизм не дал результата, и только по приказу высшего военного руководства сторон.
Прямое взаимодействие сторон через СЦКК позволит избежать обострения вследствие случайных нарушений. Открытие ответного огня только по приказу высшего военного руководства Украины и ЛНР/ДНР должно полностью исключить импульсивные несанкционированные действия в подразделениях.
ЛНР/ДНР еще в июле 2020 года издали и опубликовали приказы о запрете огня и мерах по его обеспечению вместе с полным текстом Мер, и с этого момента неукоснительно придерживаются достигнутых договоренностей.
Украина же, опубликовав 27 июля 2020 года первую версию заявления Министерства обороны, существенно исказила нормы по ответному огню и координационному механизму. А адекватная информация о приказе вообще отсутствовала в заявлении.
Позже Украина трижды меняла текст этого заявления, якобы «устраняя противоречия Мерам» по нашим требованиям, поддержанным посредниками, и трижды противоречия только усугублялись, вплоть до полного удаления заявления с сайта Минобороны Украины.
И только через восемь месяцев после подписания Мер Киев изменил текст заявления на сайте Минобороны, привел его в полное соответствие договоренностям, достигнутым 22 июля 2020 года, без каких-либо искажений, изъятий и интерпретаций.
Этим шагом Украина публично зафиксировала ранее взятые на себя обязательства по соблюдению режима прекращения огня, и мы это, безусловно, приветствуем». Политика - Сегодня, 06:00 219
«Украина через восемь месяцев после подписания «Мер по усилению режима прекращения огня» наконец-то публично зафиксировала обязательства по их выполнению.
7 апреля 2021 года Украиной сделан первый реальный шаг на пути эффективного обеспечения режима прекращения огня — на сайте Министерства обороны был опубликован текст заявления, полностью соответствующий договоренностям, подписанным в Контактной группе 22 июля 2020 года.
Это заявление закрепило два обязательства, имеющих критическое значение для устранения и предотвращения нарушений:
• в случае выявления нарушений стороны конфликта — Украина и ЛНР/ДНР, взаимодействуя напрямую через свои представительства в Совместном центре контроля и координации прекращения огня и стабилизации линии соприкосновения сторон (СЦКК), задействуют координационный механизм для их верификации и прекращения, предотвращения эскалации;
• ответный огонь для прекращения выявленных нарушений допускается только если координационный механизм не дал результата, и только по приказу высшего военного руководства сторон.
Прямое взаимодействие сторон через СЦКК позволит избежать обострения вследствие случайных нарушений. Открытие ответного огня только по приказу высшего военного руководства Украины и ЛНР/ДНР должно полностью исключить импульсивные несанкционированные действия в подразделениях.
ЛНР/ДНР еще в июле 2020 года издали и опубликовали приказы о запрете огня и мерах по его обеспечению вместе с полным текстом Мер, и с этого момента неукоснительно придерживаются достигнутых договоренностей.
Украина же, опубликовав 27 июля 2020 года первую версию заявления Министерства обороны, существенно исказила нормы по ответному огню и координационному механизму. А адекватная информация о приказе вообще отсутствовала в заявлении.
Позже Украина трижды меняла текст этого заявления, якобы «устраняя противоречия Мерам» по нашим требованиям, поддержанным посредниками, и трижды противоречия только усугублялись, вплоть до полного удаления заявления с сайта Минобороны Украины.
И только через восемь месяцев после подписания Мер Киев изменил текст заявления на сайте Минобороны, привел его в полное соответствие договоренностям, достигнутым 22 июля 2020 года, без каких-либо искажений, изъятий и интерпретаций.
Этим шагом Украина публично зафиксировала ранее взятые на себя обязательства по соблюдению режима прекращения огня, и мы это, безусловно, приветствуем». Политика - Сегодня, 06:00 219
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