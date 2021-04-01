В Луганске сделали важное заявление: сделан реальный шаг на пути обеспечения режима прекращения огня



«Украина через восемь месяцев после подписания «Мер по усилению режима прекращения огня» наконец-то публично зафиксировала обязательства по их выполнению.

7 апреля 2021 года Украиной сделан первый реальный шаг на пути эффективного обеспечения режима прекращения огня — на сайте Министерства обороны был опубликован текст заявления, полностью соответствующий договоренностям, подписанным в Контактной группе 22 июля 2020 года.

Это заявление закрепило два обязательства, имеющих критическое значение для устранения и предотвращения нарушений:

• в случае выявления нарушений стороны конфликта — Украина и ЛНР/ДНР, взаимодействуя напрямую через свои представительства в Совместном центре контроля и координации прекращения огня и стабилизации линии соприкосновения сторон (СЦКК), задействуют координационный механизм для их верификации и прекращения, предотвращения эскалации;

• ответный огонь для прекращения выявленных нарушений допускается только если координационный механизм не дал результата, и только по приказу высшего военного руководства сторон.

Прямое взаимодействие сторон через СЦКК позволит избежать обострения вследствие случайных нарушений. Открытие ответного огня только по приказу высшего военного руководства Украины и ЛНР/ДНР должно полностью исключить импульсивные несанкционированные действия в подразделениях.

ЛНР/ДНР еще в июле 2020 года издали и опубликовали приказы о запрете огня и мерах по его обеспечению вместе с полным текстом Мер, и с этого момента неукоснительно придерживаются достигнутых договоренностей.

Украина же, опубликовав 27 июля 2020 года первую версию заявления Министерства обороны, существенно исказила нормы по ответному огню и координационному механизму. А адекватная информация о приказе вообще отсутствовала в заявлении.

Позже Украина трижды меняла текст этого заявления, якобы «устраняя противоречия Мерам» по нашим требованиям, поддержанным посредниками, и трижды противоречия только усугублялись, вплоть до полного удаления заявления с сайта Минобороны Украины.

И только через восемь месяцев после подписания Мер Киев изменил текст заявления на сайте Минобороны, привел его в полное соответствие договоренностям, достигнутым 22 июля 2020 года, без каких-либо искажений, изъятий и интерпретаций.

Этим шагом Украина публично зафиксировала ранее взятые на себя обязательства по соблюдению режима прекращения огня, и мы это, безусловно, приветствуем». Политика - Сегодня, 06:00 219 Полномочный представитель Луганска на Минских переговорах Владислава Дейнего сделал заявление:«Украина через восемь месяцев после подписания «Мер по усилению режима прекращения огня» наконец-то публично зафиксировала обязательства по их выполнению.7 апреля 2021 года Украиной сделан первый реальный шаг на пути эффективного обеспечения режима прекращения огня — на сайте Министерства обороны был опубликован текст заявления, полностью соответствующий договоренностям, подписанным в Контактной группе 22 июля 2020 года.Это заявление закрепило два обязательства, имеющих критическое значение для устранения и предотвращения нарушений:• в случае выявления нарушений стороны конфликта — Украина и ЛНР/ДНР, взаимодействуя напрямую через свои представительства в Совместном центре контроля и координации прекращения огня и стабилизации линии соприкосновения сторон (СЦКК), задействуют координационный механизм для их верификации и прекращения, предотвращения эскалации;• ответный огонь для прекращения выявленных нарушений допускается только если координационный механизм не дал результата, и только по приказу высшего военного руководства сторон.Прямое взаимодействие сторон через СЦКК позволит избежать обострения вследствие случайных нарушений. Открытие ответного огня только по приказу высшего военного руководства Украины и ЛНР/ДНР должно полностью исключить импульсивные несанкционированные действия в подразделениях.ЛНР/ДНР еще в июле 2020 года издали и опубликовали приказы о запрете огня и мерах по его обеспечению вместе с полным текстом Мер, и с этого момента неукоснительно придерживаются достигнутых договоренностей.Украина же, опубликовав 27 июля 2020 года первую версию заявления Министерства обороны, существенно исказила нормы по ответному огню и координационному механизму. А адекватная информация о приказе вообще отсутствовала в заявлении.Позже Украина трижды меняла текст этого заявления, якобы «устраняя противоречия Мерам» по нашим требованиям, поддержанным посредниками, и трижды противоречия только усугублялись, вплоть до полного удаления заявления с сайта Минобороны Украины.И только через восемь месяцев после подписания Мер Киев изменил текст заявления на сайте Минобороны, привел его в полное соответствие договоренностям, достигнутым 22 июля 2020 года, без каких-либо искажений, изъятий и интерпретаций.Этим шагом Украина публично зафиксировала ранее взятые на себя обязательства по соблюдению режима прекращения огня, и мы это, безусловно, приветствуем». Политика - Сегодня, 06:00 219

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