Поздравление Мирошниченко спикеру Государственного Совета Крыма с Днем Конституции

Уважаемый Владимир Андреевич!Поздравляю вас и в вашем лице всех жителей Крыма с Днем Конституции!Принятая в 2014 году Государственным Советом Республики Крым Конституция навсегда закрепила статус полуострова как единой и неделимой части Российской Федерации.Основной Закон Республики воплотил все принципы, отстаиваемые жителями полуострова во время Крымской весны, заложил фундамент народовластия и верховенства прав человека, сохранил свободное развитие национальных языков, культур и традиций, стал символом исторического единства народов Крыма и России.Уверен, что Конституция Республики Крым и дальше будет надежной опорой в решении важных государственных задач, залогом дальнейшего успешного развития Республики, стабильности и согласия в обществе.В этот праздничный день желаю вам, уважаемый Владимир Андреевич, и всем крымчанам крепкого здоровья, мира и благополучия!Председатель Народного Совета ЛНРДенис Мирошниченко11 апреля — Луганск