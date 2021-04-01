Баранец рассказал, какие военные секреты НАТО узнала Россия благодаря системам РЭБ
Системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) позволили России узнать секреты современного оружия стран НАТО. Об этом заявил военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец.
Коллаж: ФБА "Экономика сегодня"
По словам эксперта, Россия опередила США в сегменте РЭБ не на десять лет, как считают в Пентагоне, а намного сильнее. Из-за средств радиоэлектронной борьбы, защищающих российские базы в Сирии, американские самолеты-разведчики "сходят с ума", а ракеты Tomahawk теряются на подлете к целям.
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Фрагменты американских "умных" ракет изучены российскими специалистами для понимания военных систем США, утверждает эксперт. Другим плодом работы средств РЭБ является противодействие ударным беспилотникам – к примеру, турецким дронам Bayraktar, которые, если верить Баранцу, также изучены военно-техническими специалистами в РФ.
"Некоторые из "Томагавков" наши ученые-конструкторы с большим любопытством исследуют в НИИ, где мы занимаемся ракетными вооружениями. Иногда американцы подбрасывают хорошие идеи. Мы теперь знаем, как устроены "мозги" их ракет. И "Байрактары" лежат – а как же? На зуб берем и смотрим, как и что сделано. Уже пронюхали, что к "Байрактарам" хотят примастырить двигатели запорожского завода имени Ивченко", – заявил Баранец на YouTube-канале "Соловьев LIVE".
Военные эксперты называют российские системы РЭБ самыми эффективными в мире, что неоднократно подтверждалось на практике в разных частях света. Качество средств радиоэлектронной борьбы РФ подтверждается и в официальных американских докладах: так, об этом сообщила Счетная палата США в отчете по оборонному потенциалу страны.
Григорий Егоро
Коллаж: ФБА "Экономика сегодня"
По словам эксперта, Россия опередила США в сегменте РЭБ не на десять лет, как считают в Пентагоне, а намного сильнее. Из-за средств радиоэлектронной борьбы, защищающих российские базы в Сирии, американские самолеты-разведчики "сходят с ума", а ракеты Tomahawk теряются на подлете к целям.
"
Россия опередила США не на десять, а на все 20 лет. Наши системы РЭБ очень портят жизнь американцам в той же Сирии. Один американский командующий выступал и говорил: "Невозможно работать, эти русские создали такое, что наши самолеты сходят с ума и не соображают". А помните 56 американских "Томагавков", которые гордо запустил Трамп? Сколько из них попало по целям? Одна треть", – сказал Баранец.
Фрагменты американских "умных" ракет изучены российскими специалистами для понимания военных систем США, утверждает эксперт. Другим плодом работы средств РЭБ является противодействие ударным беспилотникам – к примеру, турецким дронам Bayraktar, которые, если верить Баранцу, также изучены военно-техническими специалистами в РФ.
"Некоторые из "Томагавков" наши ученые-конструкторы с большим любопытством исследуют в НИИ, где мы занимаемся ракетными вооружениями. Иногда американцы подбрасывают хорошие идеи. Мы теперь знаем, как устроены "мозги" их ракет. И "Байрактары" лежат – а как же? На зуб берем и смотрим, как и что сделано. Уже пронюхали, что к "Байрактарам" хотят примастырить двигатели запорожского завода имени Ивченко", – заявил Баранец на YouTube-канале "Соловьев LIVE".
Военные эксперты называют российские системы РЭБ самыми эффективными в мире, что неоднократно подтверждалось на практике в разных частях света. Качество средств радиоэлектронной борьбы РФ подтверждается и в официальных американских докладах: так, об этом сообщила Счетная палата США в отчете по оборонному потенциалу страны.
Григорий Егоро
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