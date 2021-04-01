Баранец рассказал, какие военные секреты НАТО узнала Россия благодаря системам РЭБ

Россия опередила США не на десять, а на все 20 лет. Наши системы РЭБ очень портят жизнь американцам в той же Сирии. Один американский командующий выступал и говорил: "Невозможно работать, эти русские создали такое, что наши самолеты сходят с ума и не соображают". А помните 56 американских "Томагавков", которые гордо запустил Трамп? Сколько из них попало по целям? Одна треть", – сказал Баранец.

Системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) позволили России узнать секреты современного оружия стран НАТО. Об этом заявил военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец.Коллаж: ФБА "Экономика сегодня"По словам эксперта, Россия опередила США в сегменте РЭБ не на десять лет, как считают в Пентагоне, а намного сильнее. Из-за средств радиоэлектронной борьбы, защищающих российские базы в Сирии, американские самолеты-разведчики "сходят с ума", а ракеты Tomahawk теряются на подлете к целям.Фрагменты американских "умных" ракет изучены российскими специалистами для понимания военных систем США, утверждает эксперт. Другим плодом работы средств РЭБ является противодействие ударным беспилотникам – к примеру, турецким дронам Bayraktar, которые, если верить Баранцу, также изучены военно-техническими специалистами в РФ."Некоторые из "Томагавков" наши ученые-конструкторы с большим любопытством исследуют в НИИ, где мы занимаемся ракетными вооружениями. Иногда американцы подбрасывают хорошие идеи. Мы теперь знаем, как устроены "мозги" их ракет. И "Байрактары" лежат – а как же? На зуб берем и смотрим, как и что сделано. Уже пронюхали, что к "Байрактарам" хотят примастырить двигатели запорожского завода имени Ивченко", – заявил Баранец на YouTube-канале "Соловьев LIVE".Военные эксперты называют российские системы РЭБ самыми эффективными в мире, что неоднократно подтверждалось на практике в разных частях света. Качество средств радиоэлектронной борьбы РФ подтверждается и в официальных американских докладах: так, об этом сообщила Счетная палата США в отчете по оборонному потенциалу страны.Григорий Егоро