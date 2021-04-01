Украинцы устали от лицемерия как киевского режима, так и их западных хозяев

Усталость. Усталость имеет свойство накапливаться. Как физическая, так и информационная. Любая.Люди устают терпеть, устают бояться, устают слушать однообразные обвинения в свой адрес. Отдельно устают от лицемерия, как киевского режима, так и их западных хозяев.Больше всех устали жители Донбасса. Вы думаете, кто-то там боится украинского наступления? В Донецке, Луганске или в ежедневно обстреливаемой Горловке? Нет, почти все думают «Ну вы уже полезьте, давайте это кончать». Давно котлов не было.Но, судя по всему, в Кремле уже тоже устали.Семь лет в Киеве сидят облезлые и блохастые шавки, непрерывно гавкающие по приказу своих американских хозяев. То они орут, что «мы самая сильная армия в Европе», но при любом шорохе забиваются под лавку и начинают визжать про «российскую агрессию». И так годами.Колесо Генотьбы ведь всё очень внимательно записывает. США уже договорились про «бункерного деда», получили Байдена в бункере, охраняемом Нацгвардией. И Украина уже тоже много чего наговорила – и потерю территорий, и нищету, и деиндустриализацию, и вымирание.В какой-то момент кто-то грустно вздохнёт и тихо скажет «Ну, агрессия так агрессия, уговорили». И на этом Украина закончится очень быстро.Так быстро, что западные хозяева даже понять не успеют, и будут удивлённо разводить руками «А где? Вот тут же была! Там ещё всякие наши смешные марионетки копошились».На что в ответ в Киеве будут уже совсем другие люди кричать «Янки, убирайтесь домой! Правильно, Владимир Владимирович?».Нет, серьёзно. Текущая ситуация не может продолжаться вечно. России совершенно не нужны русофобские режимы на своих границах, занимающиеся промыванием мозгов детям и превращающие тех в манкуртов, родства не помнящих и ненавидящих свою родню.Причём и США, и их украинским марионеткам давали шанс на нормализацию. Но на Украине Порошенко сменился Зеленским – ничего не изменилось. И в США вместо Обамы пришёл Трамп, затем Байден – а враждебность по отношению к России не меняется.Опять же, делает Россия что-то, не делает Россия что-то – вой и вонь всё равно стоят одинаковые.Как говорил один мой приятель, «Если тебе ревнивая жена долго рассказывает про твои вымышленные измены, то в какой-то момент ты пойдёшь и реально изменишь, чтобы не так обидно было».Если мир всё равно идёт к большой конфронтации, то, по любому моделированию ситуации, лучше до начала большой драки максимально зачистить враждебную мелочь. Чтобы не отвлекали. Поэтому Украина, Прибалтика, Грузия не нужны (моё личное мнение, не отображает позицию российской власти). Сами сделали такой выбор, могли бы спокойно жить, если бы не русофобия.И если принципиальное решение по Украине уже принято (а всё сходится к тому, что да), то дальше нужен только повод.И почему я уверен, что чубатые свидомиты, регулярно вывешивающие на позициях флаги Третьего Рейха, такой повод очень быстро предоставят?С другой стороны, конечно, я бы предпочёл дождаться начала горячей фазы гражданской войны в США. Но и безнаказанно убивать граждан Российской Федерации на Донбассе никто не позволит.Собственно, за семь лет майданного рулежа Украиной население доведено до такого отчаяния, что большинство тайно ждёт «оккупацию».А теперь к экономической нищете и безработице ещё и прибавилась ужасающая ситуация с пандемией, которую бездарный режим Зеленского (это сложно представить, но они оказались ещё более бездарными, чем Порошенко и компания) никак не способен решить.Так что возможное вмешательство будет уже по факту актом гуманизма, прекращением творящегося геноцида.Я могу даже черновик будущей речи Путина набросать. «В связи со сложившейся экстраординарной ситуацией…»Александр Роджерс