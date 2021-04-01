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Пожарные во время тушения травы в Луганске обнаружили гранату РГД-5

root Сегодня, 09:300Новости
Пожарные во время тушения травы в Луганске обнаружили гранату РГД-5
Луганские спасатели во время тушения возгорания травы в частном секторе Луганска обнаружили гранату РГД-5. Об этом сообщила пресс-служба МЧС ЛНР.
Инцидент произошел на улице Победоносная.
"Во время тушения загорания сухой травы на открытой территории личным составом ГПСЧ (государственной пожарно-спасательной части) № 3 обнаружена граната РГД-5", - рассказали в МЧС.
Граната изъята сотрудниками МВД Республики.
11 апреля — Луганск

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