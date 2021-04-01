Пожарные во время тушения травы в Луганске обнаружили гранату РГД-5

Луганские спасатели во время тушения возгорания травы в частном секторе Луганска обнаружили гранату РГД-5. Об этом сообщила пресс-служба МЧС ЛНР.

Инцидент произошел на улице Победоносная.

"Во время тушения загорания сухой травы на открытой территории личным составом ГПСЧ (государственной пожарно-спасательной части) № 3 обнаружена граната РГД-5", - рассказали в МЧС.

Граната изъята сотрудниками МВД Республики.

11 апреля — Луганск