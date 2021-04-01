Мужчина погиб на пожаре в Роскошном – МЧС
Мужчина погиб на пожаре в селе Роскошное Лутугинского района. Об этом сообщила пресс-служба МЧС ЛНР.
"Ликвидировано 28 пожаров, погиб один человек", - говорится в сообщении.
Жертвой пожара в частном доме в Роскошном стал мужчина 1965 года рождения. Причина возгорания устанавливается.
Ранее в МЧС отмечали, что наиболее частыми причинами пожаров являются неосторожность при курении, в том числе в состоянии алкогольного опьянения, неосторожное обращение с огнем и нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов.
11 апреля — Луганск
"Ликвидировано 28 пожаров, погиб один человек", - говорится в сообщении.
Жертвой пожара в частном доме в Роскошном стал мужчина 1965 года рождения. Причина возгорания устанавливается.
Ранее в МЧС отмечали, что наиболее частыми причинами пожаров являются неосторожность при курении, в том числе в состоянии алкогольного опьянения, неосторожное обращение с огнем и нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов.
11 апреля — Луганск
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