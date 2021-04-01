В Китае рассказали, кто встанет на сторону России в случае полномасштабной войны с США



"Кто же будет сражаться на стороне россиян?" — задаются вопросом авторы публикации.



Россия, похоже, никому не доверяет. Проще говоря, Россия просто не хочет ни на кого полагаться", — убеждены китайские аналитики.

Открытое военное противостояние США и России может обернуться непоправимыми последствиями. О вероятных союзниках РФ в случае войны рассказали обозреватели Sohu.Фото: Федеральное агентство новостейВ настоящее время только Россия обладает достаточной силой, чтобы противостоять Соединенным Штатам. Речь идет как о военном, так и о ядерном конфликте. В таком случае на подмогу США придут десятки стран — членов НАТО, с помощью которых Вашингтон сможет развязать вооруженный конфликт, считают обозреватели китайского издания Sohu, передает "ПолитРоссия" в эксклюзивном пересказе статьи.По словам президента России Владимира Путина, у страны есть лишь два проверенных союзника — армия и флот. Обозреватели Sohu отмечают, что Москва намерена полагаться только на собственные силы в вопросе возможного конфликта с Вашингтоном.Это объясняется тем, что у Российской Федерации имеется ядерное оружие, которое может быть использовано в случае угрозы существованию государства. Таким образом, если полномасштабная война все-таки начнется, РФ сможет воспользоваться своим ядерным арсеналом. Именно поэтому наличие союзников становится абсолютно неважным, подчеркивают авторы публикации.Владимир Гусе