"Лугансквода" 12 апреля приостановит водоснабжение поселков Брянки и Перевальского района

Государственное унитарное предприятие "Лугансквода" 12 апреля приостановит подачу воды в ряд поселков, входящих в состав Брянки и Перевальского района. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Там отметили, что в этот день с 9:00 до 15:00 в связи с ремонтом на энергосетях будет обесточена насосная станция "Алмазная".

"На время отсутствия электроэнергии будет вынуждено прекращена подача воды потребителям нескольких поселков города Брянки и Перевальского района: Анненка, Сабовка, Ломоватка, Новый, Червоный Прапор", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что "возобновить работу насосной станции и восстановить водоснабжение потребителей вышеназванных поселков специалисты планируют после стабилизации напряжения в сети".

11 апреля — Луганск