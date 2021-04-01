В Луганске заявили, что количество зараженных коронавирусом перевалило за отметку в 4000 случаев. За сутки от COVID-19 умерло 4 человека
Луганские медики за сутки зарегистрировали четыре летальных случая от COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.
«Зарегистрировано четыре летальных случая», — говорится в сообщении.
Таким образом, с начала пандемии медики зарегистрировали 347 случаев смерти пациентов, у которых был диагностирован коронавирус.
За сутки в регионе зарегистрировано 70 новых случаев заражения COVID-19. В настоящее время болеют коронавирусом 430 человек. Общее количество заболевших коронавирусной инфекцией составило 4069 человек.
«Всего по состоянию на 09:00 11 апреля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ЛНР — 4069», — говорится в сообщении Минздрава.
Выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 3292 человека. Красота и здоровье - Сегодня, 12:30 11
«Зарегистрировано четыре летальных случая», — говорится в сообщении.
Таким образом, с начала пандемии медики зарегистрировали 347 случаев смерти пациентов, у которых был диагностирован коронавирус.
За сутки в регионе зарегистрировано 70 новых случаев заражения COVID-19. В настоящее время болеют коронавирусом 430 человек. Общее количество заболевших коронавирусной инфекцией составило 4069 человек.
«Всего по состоянию на 09:00 11 апреля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ЛНР — 4069», — говорится в сообщении Минздрава.
Выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 3292 человека. Красота и здоровье - Сегодня, 12:30 11
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