Турецкая вежливость с ятаганом на ремне и камнем за пазухой

Хватит фальшивых эвфемизмов — всех этих «наших партнеров», «сторон переговоров» и прочей чепухи. Словесного мусора, который только запутывает суть дела. То, что, возможно, уместно в дипломатическом обиходе, да и то не всегда, в повседневной жизни, где черное — это, как правило, черное, а белое — белое, совершенно не нужно. Это на светских балах можно улыбаться направо и налево, потому что этикет и улыбки ни к чему не обязывают. Но мы-то не на рауте и не на ассамблее. Зачем все эти экивоки, книксены и приседания, если совершенно ясно: перед тобой — враг. Давний, большой и вечный. И вражде этой не одна сотня лет.Это я о Турции и ее новом султане Эрдогане.Точно так же, как наш враг Украина и ее самостийная «демократическая хунта» во главе с фигляром Зеленским. Давайте наконец скажем это вполне определенно. Все эти иронические эпитеты «небратья», «кастрюлеголовые» и прочие звучат слишком мягко в отношении страны, которая нас ненавидит люто и неизбывно и мечтает лишь о том, чтобы в нашем огороде всё засохло, а в хлеву сдохли не только коровы, но и овцы, гуси, куры и утки, а вот порося хорошо бы просто стырить.Чем раньше мы перестанем притворяться и что-то там изображать «добрососедское» по отношению к этим, как исторически сложилось, соседям, тем лучше будет для нас самих.Только не надо пытаться с ними заигрывать, заглядывать им в мутные от горилки и ракии глазенки: мол, может, забудем старые обиды и опять задружимся? Не забудут и не задружимся.Они-то друг друга уже нашли, сплелись в тесных объятиях и так активно любятся против России, что аж дым столбом стоит от пролетающих над Донбассом «Байрактаров».Обратите внимание: сразу же после демонстративного визита на Донбасс — так сказать, на передовую, пусть эта передовая и находится где-то в третьем-пятом эшелоне незалежных войск, сразу после раздачи обещаний и пряников нацбатам и доблестным укровоякам, куда Зеленский отправился? Ну конечно же к другу Эрдогану в Стамбул. Ясное дело: за теми самыми «Байрактарами», другим оружием, возможно, военными инструкторами и операторами БПЛА.Они там, как явствует из официальных сообщений, договорились о «совместной борьбе с терроризмом». А кто в понимании Зеленского «террористы»? Ну конечно же это жители ДНР и ЛНР и вообще все, кто не поддерживает нынешнюю бандеровскую власть. Вот я, например, явный «террорист» и «враг Украины», поскольку уже шесть лет значусь в списках пресловутого сайта «Миротворец».То есть турки — они это и не скрывают — готовы поставить укронацикам средства для уничтожения в том числе и 500 тысяч российских граждан, которые сейчас живут в ДНР и ЛНР.Ну и чего тогда стоят все эти улыбки и вежливые слова, которыми обмениваются Путини Эрдоган? Турецкая вежливость с ятаганом на ремне и камнем за пазухой.А скажите: зачем нам вообще нужна Турция? Украина-то не нужна вовсе, поскольку что взять с голодранца, промотавшего отцовское наследство и доедающего последние гужи перед тем, как окончательно поползти в прохудившихся шароварах с протянутой рукой к доброй тетеньке Европе и щедрому дядечке Вашингтону. Не нужна нам эта Украина!Ну а Турция нам зачем? Та самая Турция, которая вопреки воплям мировой культурной общественности, превращает Софию из храма в мечеть. Та, что лезет в Ливию, Центральную Азию, на Кавказ, в российские «мусульманские» республики.Зачем нам такая Турция?Если только для того, чтобы бухать низкопробное пойло в отелях «all-inclusive» в Анталии, Кемере, Алании и Бодруме, так обойдемся. Тагил одинаково рулит и в Сочи, и в Анапе с Ялтой.Мотаться за шмотками в Стамбул? Так это давно пройденный этап. Челноки вымерли, как класс, китайское барахло ничуть не хуже, а доставить его запросто может Алиэкспресс.Вместе проводить миротворческую операцию в Сирии? Так там Турция и России, и Асаду только гадит. Проще дело иметь с Ираном и «Хезболлой» — там хоть все предельно понятно: хотят уничтожить Израиль и сбросить его в Средиземное море, а Российская Федерация что иранцам, что «Хезболле» до фонаря…Да, мы вроде как трубопровод через Турцию кинули… Так это еще неизвестно, кому этот один из «потоков» нужнее: по сути Россия превратила страну-врага в международный газовый хаб с соответствующими доходами в турецкий карман.Мы тут еще атомную станцию затеяли в Турции построить, и лидеры двух стран то ли кнопку нажимали, то ли первый камень закладывали, что не имеет никакого значения. Важнее другое — обилие словесной пены и умильной слюны вокруг этого проекта. «Ах, „Аккую“ — залог крепкой российско-турецкой дружбы!». Но тут еще тоже надо разобраться: Турция откровенно плюет на все какие только можно международные организации. И где гарантии, что не плюнет, например, на МАГАТЭ? Уж не строим ли мы в недружественной державе, прямо под боком у себя, объект, на котором при желании можно получать обогащенный уран?В ответ на российские добрые слова, дела и улыбки Турция и ведет себя соответственно. Например, наши самолеты в Сирии сбивает или активно поддерживает в Крыму и на территориях рядом с ним экстремистский Меджлис крымско-татарского народа*.А сейчас вот, во время визита Зеленского в Анкару, Эрдоган заявил о присоединении к так называемой «Крымской платформе» — квази-идее Украины о создании широкого фронта государств, ратующих «за возвращение аннексированного Крыма в состав Украины». Ну то, что Реджеп Тайип никогда и не собирался признавать Крым российским, хорошо известно. Но ему ведь этого мало: он собирается давить на Россию. Видимо, в рамках пантюркистской идеи «Великого Турана» с собой во главе.Нда… Друзья называется… Таких друзей, как говорится в народной поговорке, за причинное место — и в музей!Кстати, об этом самом месте. Несколько лет назад одна моя знакомая, отдыхавшая в Анталии, сдуру согласилась поехать на катере на экскурсию с бравым турецким экскурсоводом. Оказалось, что в катере она была единственной экскурсанткой, которую экскурсовод завез на маленький каменистый островок и с ходу предложил заняться «секасом». Иначе, мол, оставлю здесь, а сам умчусь в светлую даль. Благо, что знакомая — хорошая пловчиха, выросшая на Волге. В общем, уплыла она от назойливого ухажера, оставив его без плотских утех.А Россия сможет уплыть?Сергей Пономарев*Признан экстремистским, деятельность запрещена на территории РФ.