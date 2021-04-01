В табачных лавках Луганска ожидается дефицит сигарет Sobranie и Winston. ФОТО
Сотрудники финансовой полиции изъяли в Луганске и Перевальском районе безакцизные табачные изделия на общую сумму 2 млн руб. и автомобиль, использовавшийся для перевозки сигарет. Об этом сообщил пресс-центр ГКНС.
Партию сигарет Sobranie в количестве 11 тыс. пачек, не оклеенных марками акцизного налога ЛНР, финполиция обнаружила в принадлежащем 30-летнему луганчанину автомобиле «ВАЗ-2109», который находился в одном из гаражных кооперативов города.
При осмотре гаража, который расположен поблизости, сотрудники финполиции выявили еще 13 тыс. пачек немаркированных табачных изделий. Так же были обнаружены и изъяты 38 тыс. пачек — на территории нежилого домостроения в Перевальске.
«Всего из незаконного оборота изъяты табачные изделия на ориентировочную сумму 2 млн. рублей и автомобиль стоимостью 80 тыс. рублей», — уточнили в ГКНС.
Экономика - Сегодня, 13:00 4
Партию сигарет Sobranie в количестве 11 тыс. пачек, не оклеенных марками акцизного налога ЛНР, финполиция обнаружила в принадлежащем 30-летнему луганчанину автомобиле «ВАЗ-2109», который находился в одном из гаражных кооперативов города.
При осмотре гаража, который расположен поблизости, сотрудники финполиции выявили еще 13 тыс. пачек немаркированных табачных изделий. Так же были обнаружены и изъяты 38 тыс. пачек — на территории нежилого домостроения в Перевальске.
«Всего из незаконного оборота изъяты табачные изделия на ориентировочную сумму 2 млн. рублей и автомобиль стоимостью 80 тыс. рублей», — уточнили в ГКНС.
Экономика - Сегодня, 13:00 4
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