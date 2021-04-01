Взрыв газа в жилом доме на Донбассе
В Волновахском районе взорвался жилой дом. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Донецкой области.
Вчера,10 апреля, в 09:20 поступил вызов о пожаре в результате взрыва баллона с газом в жилом доме по адресу: Волновахский район, с. Гранитное, ул. Богдана Хмельницкого.
По прибытию спасателями было установлено, что происходит горение газа из газового баллона в жилом доме, разрушена стена и выбиты входные двери. Спасатели перекрыли газ на баллоне, ликвидировав горения.
Также установлено, что в результате вспышки газовоздушной смеси, которая образовалась из-за утечки газа из газового баллона, произошел взрыв в помещении жилого дома. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет.
Обстоятельства происшествия выясняют сотрудники Национальной полиции. От Главного управления привлекалось 7 человек личного состава и 2 единицы техники. Новости Донецка - Сегодня, 12:30 63
Вчера,10 апреля, в 09:20 поступил вызов о пожаре в результате взрыва баллона с газом в жилом доме по адресу: Волновахский район, с. Гранитное, ул. Богдана Хмельницкого.
По прибытию спасателями было установлено, что происходит горение газа из газового баллона в жилом доме, разрушена стена и выбиты входные двери. Спасатели перекрыли газ на баллоне, ликвидировав горения.
Также установлено, что в результате вспышки газовоздушной смеси, которая образовалась из-за утечки газа из газового баллона, произошел взрыв в помещении жилого дома. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет.
Обстоятельства происшествия выясняют сотрудники Национальной полиции. От Главного управления привлекалось 7 человек личного состава и 2 единицы техники. Новости Донецка - Сегодня, 12:30 63
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