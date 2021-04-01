НЕДЕЛЯ ГЛАЗАМИ ЭКСПЕРТА: Очередное внеочередное, брехло, лингвоконфуз и точка невозврата

Своим видением событий прошедшей недели, так или иначе связанных с Луганской Народной Республикой, с ЛИЦ делится военный эксперт, общественный деятель, подполковник запаса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.НА ЛИНИИ СОПРИКОСНОВЕНИЯМинувшая неделя, несмотря на договоренности о дополнительных мерах контроля действующего режима прекращения огня, для жителей Луганской Народной Республики прошла неспокойно, обстановка на линии соприкосновения имела тенденцию к обострению. По данным наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК, боевики вооруженных формирований Украины осуществили двадцать один обстрел с применением запрещенных Минскими соглашениями 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП, гранатометов различных типов, стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного.Всего с 00:00 часов 21 июля 2019 года режим всеобъемлющего устойчивого и бессрочного прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины был нарушен 572 раза, из них 148 – после вступления в силу допмер; 25 защитников Республики погибли, 18 получили ранения. Среди мирного населения 5 человек погибли, 29 получили ранения, поврежден 151 объект гражданской инфраструктуры.ОЧЕРЕДНОЕ ВНЕОЧЕРЕДНОЕВнеочередное заседание Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, созванное 7 апреля по инициативе украинской стороны, завершилось безрезультатно.Спрашивается, зачем назначать экстренную встречу, когда не собираешься предпринимать хоть какие-либо попытки к возвращению переговорного процесса в конструктивное русло? Вместо того, чтобы предложить конкретные шаги по реализации дополнительных мер по соблюдению режима прекращения огня, Киевом в очередной раз были предприняты попытки исказить эти самые меры, а конструктивные, конкретные предложения Донбасса по задействованию механизма верификации нарушений были заблокированы без какой-либо аргументации.Справедливости ради нужно отметить, что в этот день Украина наконец сделала первый реальный шаг по возвращению к выполнению допмер, которого Республики добивались от нее более восьми месяцев: она привела соответствующее заявление министерства обороны в соответствие с соглашением от 22 июля 2020 года. До этого украинский текст не соответствовал тому, который стороны согласовали на переговорах в Минске. Но даже правильный текст не сильно помог: во время переговоров Контактной группы ВФУ не прекращали обстреливать Донбасс.Все эти игры на публику украинской стороны вызвали реакцию лишь одной из стран-гарантов выполнения Минских соглашений. Полпред РФ Борис Грызлов выразил надежду на то, что киевские силовики будут исполнять приказы, о которых говорилось в заявлении украинского минобороны.Более жестко на действия Киева, направленные на эскалацию ситуации в Донбассе, отреагировал замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак, заявивший, что, если Киев начнет боевые действия в Донбассе, это станет началом конца Украины. "Это самострел - выстрел себе не в ногу, а в висок", - добавил он. Козак отметил, что безнаказанность и оторванность от реальности привели к тому, что Вашингтону теперь даже не нужно подталкивать Киев к таким катастрофическим решениям: преЗЕдент-укурок и его команда, подбадриваемая радикалами и стремящимися заработать на войне олигархами, блестяще справляются с этим сами.ЦИНИЧНОЕ БРЕХЛОВ попытке разогреть боевой дух украинских государственных бандформирований преЗЕдент нэзалежной отправился в Донбасс. Там он вновь и во всей красе подтвердил свою репутацию клоуна, находящегося во власти не только западных кураторов, но и различных не совсем законных веществ.Зеленский обвинил в обострении на линии соприкосновения Донбасс, цинично не обращая внимания на то, что все чаще и чаще за последние месяцы мирные жители ЛНР и ДНР страдают как раз-таки от действий украинских силовиков.В очередной раз лоханулась и пиар-команда преЗЕдента. Не успела еще украинская общественность забыть фейковую вакцинацию своего лидера, как в инстаграме Зеленского появилась фотография якобы с передовой, из Авдеевской промзоны. Читатели тут же указали на то, что от места съемки до "промки" еще несколько километров, а выглядящий как с жуткого бодуна Вован – брехло.МИННАЯ ОПАСНОСТЬ4 апреля мир отмечал Международный день просвещения по вопросам минной опасности и помощи в разминировании. В связи с этой датой миссия ООН на Украине выпустила видеоролик. "Независимая и беспристрастная международная организация" почему-то ни словом не обмолвилась о том, из-за кого и из-за чего земля Донбасса нашпигована взрывоопасными предметами и на чьей территории больше всего жертв среди гражданского населения.По какой-то роковой случайности, а возможно и при пособничестве украинских спецслужб, именно в этот день в прифронтовом селе Николаевка на дистанционно установленном киевскими силовиками взрывном устройстве подорвался местный житель. Через несколько дней на окраине Славяносербска на мины напоролись два подростка, один из которых погиб, а второй получил ранения. Тяжелые ранения получил и житель прифронтового села Желтое.Существует универсальный принцип определения, на чьей стороне в конфликте правда, и международная миротворческая миссия прекрасно о нем осведомлена. Посмотри, с какой стороны погибают старики и дети - агрессор тот, кто их убивает. Но что происходит сейчас с теми, кто призван защищать гражданское население и делать все для урегулирования ситуации? На сегодняшний день они превратились в инструмент западных стран для достижения своих политических целей. Как можно объяснить по-другому то, что гибель украинских боевиков, которые устроили настоящий неприкрытый геноцид населения Донбасса, Запад заботит больше, нежели гибель детей и стариков?О погибших в рядах ВСУ трубят на всех международных площадках, выражают озабоченности и соболезнования, а жертвы среди гражданского населения Республик предпочитают не замечать. В этой связи, думаю, не нужно объяснять, для чего Украина так продвигает идею вооруженной миротворческой миссии в Донбассе. Они явно будут не на стороне мира, более того, еще и будут помогать Киеву совершать преступления.ЛИНГВОКОНФУЗСудя по заявлениям украинских представителей власти и их подручных, у специалистов в области психиатрии никогда не будет недостатка в работе. А если бы Антон Павлович Чехов жил в наши дни, то наверняка бы написал продолжение "Палаты №6".В начале прошлой недели главарь украинского МВД Арсен Аваков внезапно стал специалистом по литературе и филологии и заявил, что русская литература принадлежит Украине, а украинский язык старше русского. Также он провозгласил, что украинцы читали и будут читать классику русской литературы и петь русские песни. Удивительное заявление в контексте украинской политики по искоренению всего русского. Видимо, нарративы англоязычных кураторов оказались министру не по плечу, и он решил вернуться к русскому. А точнее, к придуманному им "слобожанскому".Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель пошла еще дальше и на пропагандистском телерупоре Киева "Дом", с которого ее так почему-то и не выгнали, высказалась в поддержку "украинского русского". Затем она призвала всех учить грамматику, правда, не уточнила, какую именно.Конечно, можно было бы предположить, что украинский политикум наконец-то узнал о существовании диалектов или кто-то даже рассказал им об изоглоссах, или незалежная решила добиваться включения "восточно-украинского" в Google Translate в рамках евроинтеграции, но будем реалистами. На Банковой просто начали понимать, что нельзя заставить русскоязычную страну говорить на украинском, и теперь пытаются как-то вывернуть свою провальную лингвистическую политику.В самой нэзалежной так называемые патриоты восприняли слова пресс-секретаря украинского преЗЕдента в штыки. Ирина Фарион, Владимир Вятрович, Роман Лозинский, Тарас Березовец - далеко не полный список тех, кто готов теперь растерзать Юлю. Языкового омбудсмена Тараса Креминя также взбесила эта риторика. По его словам, заявление Мендель не соответствует основному закону Украины и противоречат убеждениям специалистов в этом вопросе. Почему-то украинский Крым, украинский борщ, украинские Гоголь, Булгаков, Айвазовский, Чайковский, Королёв ими воспринималось нормально, а тут вдруг взбеленились.Грешно смеяться над больными людьми, но это смех свозь слезы.ТОЧКА НЕВОЗВРАТА6 апреля 2014 года стало отправной точкой в истории становления Луганской народной республики. Сейчас, спустя семь лет, стал очевидным тот факт, что взятие здания СБУ в Луганске было абсолютно оправданным и правильным решением. Около тысячи митингующих под флагами России, ее ВДВ и ВМФ, совершили исторический и героический поступок.После обретения контроля над зданием украинской спецслужбы активисты потребовали от киевской власти освобождения всех политзаключенных, амнистии всех задействованных в событиях на майдане силовиков и проведения народного референдума в Луганской области по самоопределению региона. Наши требования выполнены не были, вместо этого украинские чиновники, получившие власть в результате госпереворота, начали обвинять РФ в спланированной операции, а участников протестных движений назвали террористами. Украинская пропаганда при поддержке западных инициаторов и кураторов госпереворота на Украине начала активно распространять недостоверную и искаженную информацию о происходящем в Луганске.К огромному их сожалению, на тот момент события освещали российские корреспонденты, которые в пух и прах разбили правдой лживое лицемерие. На кадрах штурма здания СБУ четко видно, что это было стихийным и спонтанным решением, в отличие от многочисленных кадров с майдана, где американские политтехнологи не стеснялись применять свой многолетний опыт цветных революций.Произнесенные Сергеем Сиваком (Югославом) слова "Разбудили Донбасс, видит Бог мы этого не хотели", в очередной раз подтвердили тот факт, что жители Донбасса до последнего надеялись, что их услышат и ситуация вернется в правовое русло.Трудно не согласиться с Леонидом Пасечником, который в седьмую годовщину взятия здания СБУ в Луганске сказал, что оно стало "точкой невозврата" в событиях Русской весны. И именно тогда народ взял на себя ответственность за свое будущее, а политики Украины должны усвоить, что граждане ЛНР всегда готовы отстаивать свои права, принципы и интересы.11 апреля — Луганск