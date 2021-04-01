Насосная станция «Алмазная» будет обесточена из-за ремонта 12 апреля. Ряд населенных пунктов останутся без воды
«Лугансквода» 12 апреля приостановит подачу воды в ряд поселков, входящих в состав Брянки и Перевальского района. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.
Там отметили, что в этот день с 9:00 до 15:00 в связи с ремонтом на энергосетях будет обесточена насосная станция «Алмазная».
«На время отсутствия электроэнергии будет вынуждено прекращена подача воды потребителям нескольких поселков города Брянки и Перевальского района: Анненка, Сабовка, Ломоватка, Новый, Червоный Прапор», — говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что «возобновить работу насосной станции и восстановить водоснабжение потребителей вышеназванных поселков специалисты планируют после стабилизации напряжения в сети». Удобный город - Сегодня, 13:15 132
Там отметили, что в этот день с 9:00 до 15:00 в связи с ремонтом на энергосетях будет обесточена насосная станция «Алмазная».
«На время отсутствия электроэнергии будет вынуждено прекращена подача воды потребителям нескольких поселков города Брянки и Перевальского района: Анненка, Сабовка, Ломоватка, Новый, Червоный Прапор», — говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что «возобновить работу насосной станции и восстановить водоснабжение потребителей вышеназванных поселков специалисты планируют после стабилизации напряжения в сети». Удобный город - Сегодня, 13:15 132
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