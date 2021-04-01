Руководитель луганского приюта для собак "Дай лапу": "Планы есть, на месте стоять не будем" (ФОТО)

Об истории и жизни Луганского специализированного приюта для бездомных собак "Дай лапу" ЛИЦ рассказывает директор учреждения Надежда Сухоплюева.ФОРМАТЫ И РЕАЛИИНаш приют был создан в 2009 году по европейским стандартам работы с бездомными животными. Изначально предполагалось, что собака будет отловлена с улицы и доставлена в приют. Здесь она пройдет карантин, санитарную и противопаразитную обработку, получит комплекс прививок и пройдет стерилизацию. После чего здоровое, привитое и стерилизованное животное без паразитов будет выпущено на свободу, а больные и престарелые животные останутся в приюте для оздоровления или для доживания с досмотром и заботой. Однако украинские реалии сразу внесли коррективы в европейскую идиллию. Мы сразу столкнулись с ситуацией, когда вылеченная, молодая, стерилизованная и здоровая собака, попав на прежнее место обитания, буквально на следующий день становилась жертвой отстрела службой утилизации. Получалось, что вся наша работа теряла смысл, лишь отдаляя дни до убийства животного. Поскольку переломить такое положение дел мы никак не могли, то изменили формат нашей работы: стали оставлять вылеченных и стерилизованных животных у себя до возврата хозяину в случае потери собаки, или до пристройки в новые добрые руки. Возрастные или имеющие хронические заболевания собаки остаются на содержании у нас на весь срок дожития.СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬМы создали свою страничку в социальной сети ВКонтакте, где посредством размещения объявлений, фотографий и текущей информации ведем непрерывную работу по пристройке питомцев. Сообщаем о нуждах приюта, набираем волонтеров и рассказываем о жизни своих собак. При этом, надо честно сказать, пристраиваем мы небольшую часть животных – в основном "потеряшек", имеющих породные черты, и молодых. Подавляющая часть беспородных и возрастных собак остается у нас.ДНИ ВОЙНЫСобытия лета 2014 года оказались для нас, мягко говоря, очень и очень непростыми. С нарастанием боевых действий вокруг Луганска, еще с весны, мы стали запасаться сухарями, крупами, недорогим сухим кормом. Что-то нам передавали с транспортом еще когда ходили поезда и автобусы. Спонсоры помогли нам со скважиной на территории и с генератором. Поэтому мы имели воду даже тогда, когда все вокруг отключилось. К сожалению, к приюту прилетали снаряды и мины, и у нас были погибшие собаки. В силу сложившихся обстоятельств мы были вынуждены открыть все вольеры, чтобы животные могли спасаться. И после обстрелов часть из них уже не возвращалась, мы даже не знаем, где они погибали. Некоторые возвращались израненные. Один пес как-то пришел буквально умирать с множественными тяжелыми осколочными ранениями. Мы его, к сожалению, не выходили. Всего у нас погибло порядка десяти собак.Тяжелое время было. Выжили лишь потому, что рядом с нами сформировалась воинская часть и оттуда стали передавать продукты, в частности остатки из столовой. Вот эти пищевые отходы мы стали добавлять в крупы – варили кашу, в сухари, так и выжили в 2014-2015 годах. Потом начали возвращаться люди из тех, кто раньше приходили и помогали приюту. Также наши местные предприятия пищевой промышленности стали передавать продукцию с истекшим сроком реализации или с какой-либо некондицией. Так и выживали. Правда, у собак все это отложилось, и как только раздается какой-то громкий звук – машина выхлопом выстрелила или ворота у соседей лязгнули – они мгновенно реагируют, пугаются. На сегодняшний день серьезную помощь приюту оказывают жители Республики и России. У нас есть несколько расчетных счетов, карточки российского "Сбербанка" и банка ЛНР."ЗВОНОЧЕК" ВО ДВОРСейчас в приюте живет 95 собак, из которых лишь порядка 15 теоретически можно пристроить – они молодые, контактные, жизнерадостные. В любое время вы можете созвониться, подъехать, посмотреть и выбрать себе собачку. Или даже выбрать по фотографии на нашей страничке во ВКонтакте. Прямо сейчас ждет своих новых хозяев прекрасная, активная и смышленая девчонка с окрасом волчицы. Вырастет небольшой, будет прекрасным "звоночком". Когда подрастет – поможем со стерилизацией. В основном, конечно, собак забирают в частный сектор. Кто "звоночками", а крупных – и для охраны дворов. Новым хозяевам мы объясняем, что от них требуется какое-то терпение. Животному при смене среды обитания нужно прийти в себя, выйти из стресса, какое-то время адаптироваться – привыкнуть к новым людям и новой территории. С терпением, любовью и заботой все получится. Подавляющее большинство наших собак приживаются на новом месте. Опять же повторюсь, это лишь меньшая часть, как правило, молодых собак. Остальные будут доживать свой век здесь.ИРМА И АЛИСАЕсть собаки среднего возраста, которые в принципе тоже могли бы обрести дом из-за своей потрясающей дружелюбности. Вот, например, два наших бессменных гида – Ирма и Алиса. Первой года четыре, веселая, контактная девочка, встречающая каждого гостя вилянием хвостика и показывающая ему наше хозяйство. Алиса покрупнее и постарше, она более степенна, но тем не менее рада каждому посетителю – крайне аккуратно берется пастью за руку и ведет по своим владениям. Вот здесь (открывает вольер) живет еще одна наша девочка – помесь стаффордшира, вы о ней писали лет пять назад – жива, здорова.НА ПРЕДЕЛЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙНовых животных мы сейчас не принимаем, так как обитель на сегодня находится на пределе своих ресурсных возможностей. Это не только вопрос финансовой проблемы – некому ухаживать за больными собаками, готовить еду и кормить животных. Мало волонтеров, чтобы даже просто прийти и погулять с собаками. В целом нужны люди, которые бы продвигали это дело. Давайте говорить честно, я уже пожилой человек, мне нужна смена – тот, кому бы я могла передать это дело, этот приют. Нет никаких возможностей к расширению. Нам крайне необходимо оштукатурить коридор и часть помещений. Кровь из носу нужен ремонт крыши, особенно вот этот угол (показывает рукой на затекшую стену). Если ее не сделать, то осенью нас просто начнет затапливать. Мы уже серьезно вложились – сделали новые вольеры, и на такой ремонт средств пока нет. Кроме того, необходимы средства на покупку прививок от бешенства и других инфекционных болезней, на приобретение антигельминтных препаратов и на противопаразитную обработку два раза в год. И, конечно же, медицинские препараты для возрастных и больных собак.Однако, все равно планы у нас есть, на месте стоять не будем.11 апреля — Луганск