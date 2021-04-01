В Минске назвали смехотворным предложение Кравчука перенести заседания ТКГ по Донбассу в Польшу



Против проведения переговоров по Донбассу в Минске выступил глава украинской делегации в ТКГ, первый президент независимой Украины Леонид Кравчук. В эфире телеканала «Украина 24» он отмечал, что Беларусь «находится под каблуком России». По мнению Кравчука, из стран бывшего социалистического лагеря площадкой для переговоров может стать Польша.



Макей в ответ отметил, что неважно, где именно заседания будут проводиться, а главное у них — результат. Предложение Кравчука глава МИД Беларуси назвал «смехотворным» — «уж более «нейтральной» страны, чем Польша, во всем мире не сыскать».



«Мы не гонялись за лаврами миротворцев. Нас попросили оказать содействие в урегулировании кризиса на востоке Украины, и мы добросовестно постарались выполнить эту просьбу. Не хотят они работать дальше — пожалуйста, пусть ищут другое место», — сказал Макей.



Кравчук говорил, что Беларусь — не демократическая страна, которая «душит митингующих, которые мирно выражают свою позицию». Иметь площадку для переговоров по миру в такой стране — об этом даже неудобно говорить, отмечал он. «Если Минск, я сразу заявление на второй день [напишу]: я прошу уволить меня с должности. Я в Минск к [считающему себя президентом Беларуси Александру] Лукашенко не поеду. Это уже решено», — заявлял глава украинской делегации в ТКГ по урегулирования конфликта на Донбассе.



По словам вице-премьер-министра — министра по вопросам временно оккупированных территорий Алексея Резникова, Украина будет искать другой город вместо Минска для переговоров ТКГ после карантина, так как Беларусь якобы потеряла доверие.

Новости в Мире - Сегодня, 14:15 158 В Беларуси «не гонялись за лаврами миротворцев», а выполняли обязанности, о которых официальный Минск попросили. Об этом, комментируя идею переноса заседаний трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию конфликта на Донбассе, в интервью телеканалу «Беларусь 1» 10 апреля заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей, пишет пресс-служба МИД страны.Против проведения переговоров по Донбассу в Минске выступил глава украинской делегации в ТКГ, первый президент независимой Украины Леонид Кравчук. В эфире телеканала «Украина 24» он отмечал, что Беларусь «находится под каблуком России». По мнению Кравчука, из стран бывшего социалистического лагеря площадкой для переговоров может стать Польша.Макей в ответ отметил, что неважно, где именно заседания будут проводиться, а главное у них — результат. Предложение Кравчука глава МИД Беларуси назвал «смехотворным» — «уж более «нейтральной» страны, чем Польша, во всем мире не сыскать».«Мы не гонялись за лаврами миротворцев. Нас попросили оказать содействие в урегулировании кризиса на востоке Украины, и мы добросовестно постарались выполнить эту просьбу. Не хотят они работать дальше — пожалуйста, пусть ищут другое место», — сказал Макей.Кравчук говорил, что Беларусь — не демократическая страна, которая «душит митингующих, которые мирно выражают свою позицию». Иметь площадку для переговоров по миру в такой стране — об этом даже неудобно говорить, отмечал он. «Если Минск, я сразу заявление на второй день [напишу]: я прошу уволить меня с должности. Я в Минск к [считающему себя президентом Беларуси Александру] Лукашенко не поеду. Это уже решено», — заявлял глава украинской делегации в ТКГ по урегулирования конфликта на Донбассе.По словам вице-премьер-министра — министра по вопросам временно оккупированных территорий Алексея Резникова, Украина будет искать другой город вместо Минска для переговоров ТКГ после карантина, так как Беларусь якобы потеряла доверие.Новости в Мире - Сегодня, 14:15 158

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