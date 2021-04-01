Полиция провела зачистку Новопскова. Обнаружен труп 17-летнего парня. ФОТО
Комплексная оперативно-профилактическая отработка поселка Новопсков, который находится вблизи государственной границы с Россией, провели правоохранители Луганщины. Об этом сообщает пресс-служба Полиции Луганской области.
В отработке, проведенном в соответствии с приказом начальника ГУ Нацполиции Луганщины и в соответствии с боевым распоряжением командующего ОС, были задействованы полицейские аппарата Главного управления полиции совместно со
В составе пеших, мобильных патрульных нарядов и поисковых групп были привлечены почти 200 правоохранителей. В том числе спецназовцы, патрульные, кинологи, нацгвардейцы, пограничники, работники ГСЧС Украины и приданные силы из числа отделов полиции, которые входят в состав Старобельского и Сватовского районных управлений полиции, и полицейские из других областей Украины.
Правоохранители сосредоточили свою деятельность на выяснении местонахождения без вести пропавших лиц, защите безопасности граждан, профилактике правонарушений, предупреждении и раскрытии тяжких и особо тяжких преступлений, предотвращении незаконного оборота оружия взрывчатки и наркотических веществ.
Полицейские посетили семьи, оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах и воспитывающих детей, проверили владельцев оружия, ранее судимых лиц и граждан, находящихся под административным надзором.
Правоохранители также приняли меры по противодействию мошенничеству, недопущения домашнего насилия в семье и напомнили гражданам о необходимости соблюдения карантина.
Во время прочесывания окраине поселка Новопсков и обследование реки Айдар поисковые группы правоохранителей совместно с местными жителями обнаружен труп ранее без вести пропавшего 17-летнего юноши.
Разного рода нарушения были выявлены и при проверке владельцев оружия.
В общем по итогам отработки правоохранители зафиксировали 16 административных правонарушений, по которым составили постановления об административном правонарушении.
Новости Региона - Сегодня, 14:00 229
В отработке, проведенном в соответствии с приказом начальника ГУ Нацполиции Луганщины и в соответствии с боевым распоряжением командующего ОС, были задействованы полицейские аппарата Главного управления полиции совместно со
В составе пеших, мобильных патрульных нарядов и поисковых групп были привлечены почти 200 правоохранителей. В том числе спецназовцы, патрульные, кинологи, нацгвардейцы, пограничники, работники ГСЧС Украины и приданные силы из числа отделов полиции, которые входят в состав Старобельского и Сватовского районных управлений полиции, и полицейские из других областей Украины.
Правоохранители сосредоточили свою деятельность на выяснении местонахождения без вести пропавших лиц, защите безопасности граждан, профилактике правонарушений, предупреждении и раскрытии тяжких и особо тяжких преступлений, предотвращении незаконного оборота оружия взрывчатки и наркотических веществ.
Полицейские посетили семьи, оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах и воспитывающих детей, проверили владельцев оружия, ранее судимых лиц и граждан, находящихся под административным надзором.
Правоохранители также приняли меры по противодействию мошенничеству, недопущения домашнего насилия в семье и напомнили гражданам о необходимости соблюдения карантина.
Во время прочесывания окраине поселка Новопсков и обследование реки Айдар поисковые группы правоохранителей совместно с местными жителями обнаружен труп ранее без вести пропавшего 17-летнего юноши.
Разного рода нарушения были выявлены и при проверке владельцев оружия.
В общем по итогам отработки правоохранители зафиксировали 16 административных правонарушений, по которым составили постановления об административном правонарушении.
Новости Региона - Сегодня, 14:00 229
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