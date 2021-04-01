Путешествие из Харькова в Донецк через РФ: с собой надо иметь 100 долларов и выдержку

Харьков и Донецк разделяют около 300 километров. До войны это расстояние можно было преодолеть за 5 или 6 часов. Сейчас на это уйдет почти сутки. И то — если повезет.Житель Донецка на правах анонимности, поделился впечатлениями от такой поездки с журналистами сайта «Восточный вариант”.По словам дончанина, поездка в Донецк и обратно вызвала смешанные впечатления. Сама цена дороги и километраж, который приходится преодолевать людям довольно пугающий.До событий 2014 года хватало буквально несколько часов, чтобы преодолеть путь из Донецка в Харьков и обратно, но теперь, по цене билета на самолет — практически в сто долларов, можно приобрести заветный «билетик в республику”, взять загранпаспорт и приготовиться к довольно муторному и невероятно долгому пути. Чтобы преодолеть расстояние, потребовалось 22 часа.«Все эти 22 часа ты находишься в диком напряжении, вспоминаешь все ли документы при себе и прокручиваешь самые невероятные варианты происшествий и опасных ситуаций, которые только могут с тобой приключиться. Раньше, можно было приобрести копеечный билет на поезд, уютно устроиться с книгой, попросить у проводницы кофе и под убаюкивающий стук колес насладиться поездкой.Теперь, все желающие проехать с территории ОРДО в Украину и наоборот, должны пройти настоящее испытание на прочность. Да и путь неблизкий, так как приходится делать огромный крюк по территории России. Конечно, можно обратиться к «местным властям” в Донецке, попросить разрешение проехать через «обычный” блокпост, но только при наличии прописки на территории Украины. Назад через этот путь проехать уже вряд ли получится”, — рассказывает собеседник сайта.Местные энтузиасты из Донецка организовали службы по перевозке пассажиров и, как говорилось ранее, для проезда вам потребуется: 100 долларов (если вы на своей машине), сутки свободного времени, выдержка, смирение и загран паспорт.«Мой путь начался в 4 часа вечера, а добраться до точки назначения получилось только к 14 часам следующего дня. Сначала нужно было попасть на границу с Россией, так как у большинства пассажиров были ID загранпаспорта (а значит, если ты въехал через один КПП, выезжать нужно через другой), потом наш путь лежал через Меловое, где несколько десятков километров мы преодолевали в течении пары часов. Сказать, что это было бездорожье — это довольно мягко выразиться.Прибыв на границу, нас ожидала очередь. Конечно перевозчик приобрел место поближе, но он был не первый, кто решил упростить свой путь, и толпа разгневанных водителей начала скандалить и выкрикивать угрозы. Оказалось, те, кто были пятыми — седьмыми в очереди, благодаря прибытию перевозчиков, сместились на 6-7 мест назад. А это значит плюс еще два-три часа ожидания. К слову, иногда происходят задержки на границе и мы, казалось бы, седьмые в очереди, застряли в совокупности на 5-6 часов”, — вспоминает он.По словам жителя Донецка, на каждой границе вас спрашивают куда вы едете, если к родственникам — то к каким, где живете и прочее.«Далее шла дорога через территорию России, перевозчик был не особо дружелюбен. И, видимо, довольно «горячий парень”, так как при нулевой температуре на улице ему было комфортно ехать без печки и с открытым окном. Пассажиры же упорно доказывали, что нам не жарко и немного тепла не помешает, на что он искренне удивлялся и говорил «да тепло же”.Навыки его вождения ожидали желать лучшего, резкие торможения перед фурами, вылеты на встречные полосы, в слепые повороты или просто езда посередине дороги. Эта та безопасность, которая гарантирована ценой в сто долларов? Останавливаться на заправках ему не нравилось, а вот поля и остановки, по его мнению, идеально нам подходят для отдыха и прогулки”, — делится мужчина.Попасть в ОРДО даже из России оказалось не так-то просто.«И вот мы приблизились к заветной границе с «республикой”. Там мы провели пару часов и, конечно же, каждый был приглашен для «беседы”. Во время мини-допроса нужно рассказать о себе, цели визита, дать осмотреть содержимое телефона и продиктовать свой номер. Далее водитель превратился в «Шумахера” и летел с довольно тревожной скоростью. Как оказалось, он не спал уже пару суток, что не радовало пассажиров и все понимали, к чему такая езда может привести”, — рассказывает наш собеседник.По словам пассажира, жаловаться на дороговизну поездки он бы не стал. Все-таки 22 часа водитель за рулем, плюс дорога была в большинстве пути не в лучшем состоянии. Несколько таких поездок и машина может надолго застрять в автосервисе, причем на кругленькую сумму.Но впечатления поездка подарила неизгладимые. Грустно от того, что для встречи со своей возрастной бабушкой нужно проделать долгий, опасный и совсем недешевый путь, не забывая подсчитать стоимость поездки обратно и еще одни сутки дороги. Школа выживания - Сегодня, 16:31 81