Гибель ребенка в ДНР квалифицировали как теракт, заявил Пушилин
Следственные органы Донецкой Народной Республики квалифицировали гибель ребенка в селе Александровское при обстреле со стороны силовиков как теракт, возбуждено уголовное дело. Об этом глава республики Денис Пушилин заявил в интервью телеканалу "Россия 1", передает РИА Новости.
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"Ребенок, по предварительным результатам следствия, погиб по причине того, что беспилотный летательный аппарат сбросил неустановленное взрывное устройство в жилой сектор", — уточнил он.
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Наблюдатели мониторинговой миссии ОБСЕ ранее также не смогли установить тип боеприпаса. По их оценке, повреждения, возникшие на месте ЧП, вызвали разлетевшиеся осколки.
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На прошлой неделе Народная милиция ДНР сообщила об атаке украинского дрона, снаряженного самодельным взрывным устройством, на жилой район в Александровском. Погиб пятилетний ребенок, а его 67-летняя бабушка попала в больницу с осколочными ранениями.
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