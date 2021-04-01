Гибель ребенка в ДНР квалифицировали как теракт, заявил Пушилин

"Ребенок, по предварительным результатам следствия, погиб по причине того, что беспилотный летательный аппарат сбросил неустановленное взрывное устройство в жилой сектор", — уточнил он.

Фото: РИА НовостиСледственные органы Донецкой Народной Республики квалифицировали гибель ребенка в селе Александровское при обстреле со стороны силовиков как теракт, возбуждено уголовное дело. Об этом глава республики Денис Пушилин заявил в интервью телеканалу "Россия 1", передает РИА Новости.в Ђв ЂНаблюдатели мониторинговой миссии ОБСЕ ранее также не смогли установить тип боеприпаса. По их оценке, повреждения, возникшие на месте ЧП, вызвали разлетевшиеся осколки.в ЂНа прошлой неделе Народная милиция ДНР сообщила об атаке украинского дрона, снаряженного самодельным взрывным устройством, на жилой район в Александровском. Погиб пятилетний ребенок, а его 67-летняя бабушка попала в больницу с осколочными ранениями.